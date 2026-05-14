Lukas Reichel hade en tuff säsong i NHL och trejdades två gånger.

Nu skriver 24-åringen på ett nytt kontrakt med Boston Bruins.

Lukas Reichel får fortsatt förtroende i Boston Bruins. Foto: Winslow Townson-Imagn Images

I höstas inledde Lukas Reichel sin säsong i Chicago Blackhawks. Innan säsongen var slut han han dock även hunnit spela för två andra NHL-klubbar efter att ha blivit trejdad två gånger om. Efter endast fem matcher i Chicago blev tysken bortbytt till Vancouver Canucks i oktober.

I Canucks hade Lukas Reichel det dock väldigt tufft. Han noterades för enbart 0+1 på 14 matcher innan han blev nedskickad till farmarligan AHL. Där spelade han fram till början av mars. Då trejdades Reichel nämligen för andra gången när han skickades till Boston Bruins. Reichel avslutade sedan säsongen i Boston där han noterades för 1+2 på tio matcher i NHL samt 1+5 på fyra matcher i AHL.

Under torsdagen har Lukas Reichel blivit klar för spel för Tyskland i Hockey-VM där han ansluter till truppen. Samtidigt har Reichel, som spelade OS för Tyskland i februari, också fått klarhet i sin NHL-framtid.

Lukas Reichel stannar i Boston Bruins

Boston Bruins meddelar nämligen att de skriver ett nytt kontrakt med Lukas Reichel som sträcker sig över den kommande säsongen, 2026/27. Reichels avtal är värt 950 000 dollar vilket motsvarar cirka 8,9 miljoner kronor.

The #NHLBruins have signed forward Lukas Reichel to a one-year contract extension through the 2026-27 season.



För några år sedan ansågs Lukas Reichel vara en av de hetaste unga talangerna i världen. Han gjorde succé hemma i Tyskland som tonåring och valdes som 17:e spelare av Chicago Blackhawks i NHL-draften 2020. När han tog klivet över till Nordamerika 2021 stod Reichel för hela 57 poäng på 56 matcher i AHL, vilket var näst bäst av alla U20-spelare. Säsongen därpå levererade han även 15 poäng på 23 matcher när han fick chansen av Blackhawks i NHL.

Men därefter har produktionen uteblivit för forwarden. Han var ordinarie i NHL både säsongen 2023/24 och 2024/25 men lyckades bara producera 16 poäng på 65 matcher följt av 22 poäng på 70 matcher. Det ledde sedan till att han trejdades från Blackhawks till Canucks i början av årets säsong. I Vancouver gick det dock ännu tyngre och därför byttes han återigen bort till Boston Bruins.

Det återstår att se om tysken, som fyller 24 år i helgen, kan studsa tillbaka i Boston nästa säsong.

