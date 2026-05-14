Brian Cooper har haft en oviss framtid i SHL.

Nu kommer beskedet att 32-åringen stannar i Växjö Lakers.

– Det känns som ett andra hem, både på ett personligt och professionellt plan, säger Cooper på klubbens hemsida.

Brian Cooper skriver på för två nya år i Växjö Lakers. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Det har varit en del turer kring Brian Coopers vara eller icke vara i SHL till nästa säsong.

Amerikanen har haft ett utgående kontrakt i Växjö Lakers. I januari uppgav sedan Expressen att Cooper såg ut att lämna Växjö och Sverige av skattetekniska skäl. Därefter har det varit tyst kring Coopers framtid under en längre tid och han har också kopplats ihop med andra SHL-klubbar, bland annat Björklöven där han spelade under säsongen 2019/20. För två veckor sedan kom däremot Expressen med nya uppgifter som gjorde gällande att Cooper i stället ser ut att stanna kvar i Växjö Lakers efter positiva samtal.

Nu bekräftas också nyheten. Brian Cooper blir kvar i Växjö trots allt, meddelar Lakers under torsdagkvällen.

– Jag och min familj är glada över att stanna i Växjö! Det känns som ett andra hem för oss, både på ett personligt och professionellt plan. Växjö är en vinnande organisation som jag är stolt över att vara en del av. Det är en speciell grupp i omklädningsrummet som jag ser fram emot att försöka vinna SM-guld med, säger backen på klubbens hemsida.

Brian Cooper vann utvisningsligan i SHL

Parterna har kommit överens om ett nytt tvåårskontrakt som gäller till och med 2028.

– Brian har varit en av våra stöttepelare de senaste säsongerna så det är verkligen roligt att kunna addera minst två år till. Vi får behålla en spelare som kan göra det mesta på isen från fina tekniska aktioner till stenhårda tacklingar, säger sportchef Henrik Evertsson.

Brian Cooper flyttade till Sverige under slutet av säsongen 2018/19 när han skrev på för AIK. Han flyttade därefter till Björklöven och hade en oerhört stark säsong där han prisades som HockeyAllsvenskans bästa back 2020. Cooper värvades därefter till Oskarshamn och backen spelade två säsonger i IKO-tröjan, och under sin tid i klubben blev han bland annat uttagen till att spela OS med USA 2022. Senare samma år flyttade Cooper från Oskarshamn till Växjö och där har han sedan spelat under de senaste fyra åren. Brian Cooper fick då vara med och vinna SM-guld 2023.

Totalt har Brian Cooper spelat 297 SHL-matcher i sin karriär och noterats för 91 poäng. Han har också dragit på sig 449 utvisningsminuter och ”vann” utvisningsligan i SHL både 2020/21 samt under den gångna säsongen 2025/26.

