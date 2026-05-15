Seger igen för Montreal i matchserien mot Buffalo Sabres

Seger för Montreal med 6–3 mot Buffalo Sabres

Jake Evans matchvinnare för Montreal

Fyra mål för Montreal utan svar

Montreal har nu greppet om serien mot Buffalo Sabres i Stanley Cup-kvartsfinal herr, efter seger borta med 6–3 (2–3, 3–0, 1–0). Därmed leder Montreal matchserien med 3-2 och behöver bara en seger till för att ta sig till semifinal.

Buffalo Sabres–Montreal – mål för mål

I första perioden var det Buffalo Sabres som var vassast. Laget vann perioden med 3–2.

Montreal gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 3–2 till ledning med 3–5.

3.32 in i tredje perioden nätade Montreals Ivan Demidov framspelad av Juraj Slafkovsky och Nick Suzuki och ökade ledningen. 3–6-målet blev matchens sista.

Montreals Nick Suzuki stod för tre poäng, varav ett mål och Juraj Slafkovsky hade tre assists.

Lagen möts igen på söndag 02.00.

Buffalo Sabres–Montreal 3–6 (3–2, 0–3, 0–1)

Stanley Cup-kvartsfinal herr

Första perioden: 1–0 (2.00) Jason Zucker (Jack Quinn, Conor Timmins), 1–1 (6.31) Cole Caufield (Nick Suzuki, Juraj Slafkovsky), 2–1 (7.45) Josh Doan (Owen Power), 2–2 (7.54) Alexandre Texier (Alexandre Carrier, Phillip Danault), 3–2 (10.15) Konsta Helenius (Mattias Samuelsson, Rasmus Dahlin).

Andra perioden: 3–3 (28.01) Josh Anderson (Lane Hutson, Phillip Danault), 3–4 (36.15) Jake Evans (Ivan Demidov, Alex Newhook), 3–5 (37.33) Nick Suzuki (Juraj Slafkovsky, Lane Hutson).

Tredje perioden: 3–6 (43.32) Ivan Demidov (Juraj Slafkovsky, Nick Suzuki).

Utvisningar, Buffalo Sabres: 3×2 min, 1×10 min. Montreal: 3×2 min, 1×10 min.

Ställning i serien: Buffalo Sabres–Montreal 2–3 (bäst av 7)

Nästa match:

17 maj, 02.00, Montreal–Buffalo Sabres