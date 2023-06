ANNONS

Rasmus Kågström tar en närmare titt på de 14 SHL-klubbarnas målvaktssituationer inför den kommande säsongen.

Frölunda HC

Lars Johansson

Frederik Dichow

Frölunda får behålla samma målvaktspar som förra säsongen efter att bägge två hämtats in för att bilda Göteborgsklubbens målvaktspar inför fjolårssäsongen.

Lars Johansson är en av SHL:s absolut bästa målvakter, även om hans spel svajade en aning under fjolårssäsongen. Säsongsavslutningen, både i SM-slutspelet och i VM med Tre Kronor, visade dock vilken enorm högstanivå 35-åringen besitter och när han spelar på den nivån är det inte många målvakter i Europa som kan mäta sig med honom.

Frederik Dichow var på förhand en av de målvakter som jag var mest spänd på att följa i SHL den gångna säsongen, men tyvärr kunde den unge dansken inte riktigt omvandla sitt fina spel i Kristianstad till liknande leverans i Frölunda. Dichow kunde inte kravla över 90-procentsgränsen varken i grundserien eller i slutspelet, men det råder inga som helst tvivel om att han besitter en stor potential. Med en SHL-säsong i benen är jag tämligen övertygad om att 22-åringen kan lyfta sitt spel i en mer tillbakadragen roll bakom Johansson, som så klart är den givne förstemålvakten i Frölunda även nästa säsong.

Lars Johansson. Foto: Bildbyrån

Färjestad BK

Jonas Johansson NY!

Carl Lindbom NY!

På förhand har Färjestad gått och skaffat sig ett av SHL:s mest spännande målvaktspar inför den kommande säsongen.

Klubben har tappat både Dennis Hildeby (väntat) och Matt Tomkins (oväntat) till NHL, men sportdirektören Rickard Wallin har tillsammans med målvaktstränaren Maciej Szwoch gjort ett utomordentligt bra jobb med att fylla tomrummen bakom de NHL-flyktande burväktarna.

Från Colorados organisation har Jonas Johansson hämtats in på ett tvåårskontrakt. Den 27-årige ex-Brynäsaren har spenderat de senaste sex senaste säsongerna i Nordamerika där han blandat och gett en del, men där han kommer från en säsong där han levererat starka siffror. Johansson levererade i de tre NHL-matcher han fick spela med “Avs” i vintras och i AHL så var han förvisso reservmålvakt bakom finske löftet Justus Annunen, men levererade starkast siffror av Colorado Eagles målvakter när han väl fick chansen.

Carl Lindbom är emellertid den av de två som jag är mest spänd på att följa den kommande säsongen. Talangens framfart i Djurgården har väl inte gått någon förbi, där han utsågs till Hockeyallsvenskans bästa målvakt och prisades med Guldgallret som ligans bästa junior. Lindbom spelade även JVM med Juniorkronorna och belönades med ett NHL-kontrakt av Vegas Golden Knights förra veckan innan han lånades ut till Färjestad för värdefull SHL-erfarenhet innan flyttlasset går över till Nordamerika.

Jonas Johansson är det större namnet och den mer meriterade av de två, men jag skulle inte alls bli förvånad om det är Carl Lindbom som vaktar Färjestads kasse när säsongen ställs på sin spets under våren 2024.

Carl Lindbom. Foto: Bildbyrån

HV71

Joni Ortio

Det finns inte många vakanta målvaktsposter i SHL inför nästa säsong, men i Jönköping gapar en av målvaktsplatserna alltjämt tomma. Efter att klubben valde att gå skilda vägar med trotjänaren Jonas Gunnarsson har HV71 alltjämt en plats att fylla bredvid Joni Ortio för att fullborda klubbens målvaktspar.

I en intervju med JP har sportchefen Kent Norberg varit öppen med att den lediga platsen kan vigas åt någon av klubbens målvaktstalanger, där så klart 17-åriga Noah Erliden får vara den som ses som det troliga alternativet i sådana fall då Lukas Swedin kommer att lämna HV71 för spel i den amerikanska juniorligan USHL nästa säsong.

Noah Erliden är ett hyperintressant namn som hjälpte Småkronorna till U18-VM-silver i våras, där han noterades för en räddningsprocent på imponerande 94,5 procent på sina sex matcher och dessutom utsågs till turneringens främste målvakt. Det skulle i alla fall inte förvåna mig om HV71 väljer att gå in till säsongen med Erliden som tvåa bakom Ortio, samtidigt som “Nubben” håller koll på målvaktsmarknaden.

I Joni Ortio har HV71 en målvakt som man kan förlita sig på och som kan spela mängder med matcher, om det krävs. Fram till årsskiftet imponerade finländaren inte alls mellan HV-stolparna, men efter årsskiftet så leverade Ortio som den toppmålvakt han förväntades vara. Kan han bygga vidare på sin starka avslutning så ser jag inte någon direkt anledning till oro för HV-supportrarna gällande målvaktssidan.

Joni Ortio. Foto: Bildbyrån

IK Oskarshamn

Marek Langhamer NY!

Emil Kruse NY!

Oskarshamn har tappat fjolårets succémålvakt Tim Juel till SHL-konkurrenten Timrå och valt att bryta avtalet med Joe Cannata, vilket innebär att man Tillsammans med Färjestad och nykomlingen MoDo går in i den kommande säsongen med ett helt nytt målvaktspar.

Den på förhand givna förstemålvakten får anses vara den tjeckiske VM-målvakten Marek Langhamer. 28-åringen kommer närmast från en fin säsong i finska Ilves, där han höll åtta nollor på 40 grundseriematcher och loggade en räddningsprocent på starka 92,4 procent, vilket var den bästa noteringen i hela Liiga. Utöver det spelade han två matcher för Tjeckien i VM och har även NHL-matcher med Arizona Coyotes på meritlistan. Enligt mig har Langhamer potentialen att kunna bli ett av de stora utropstecknena bland målvakterna i SHL nästa säsong.

Emil Kruse var förvisso namngiven tredjemålvakt i SHL-klubben under den gångna säsongen, men nu tar han klivet från Västervik till IK Oskarshamn “på riktigt”. Den 28-årige värmlänningen har tidigare spelat SHL-hockey med Rögle och noterades den gångna säsongen för en räddningsprocent på 90,0 procent på 27 allsvenska matcher med den allsvenska jumbon Västervik.

På förhand får Kruse ändå ses som något av ett osäkert namn på SHL-nivå, men han har under tidigare säsonger i Hockeyallsvenskan visat vilken skicklig målvakt han är. Jag räknar dock med att Langhamer får ta den stora arbetsbördan mellan IK Oskarshamns stolpar den kommande säsongen.

Marek Langhamer Foto: Bildbyrån

Leksands IF

Mantas Armalis

Filip Larsson NY!

Mantas Armalis hämtades in till Leksand inför den gångna säsongen och konkurrerade ut den tidigare givne förstemålvakten Kasimir Kaskisuo på ett tämligen övertygande sätt. Armalis var en av SHL:s bästa målvakter under den gångna säsongen och var även en av de fem finalisterna till priset som just årets målvakt i ligan på SHL Awards.

Armalis höll en imponerande hög nivå över hela säsongen och landade till slut in på en räddningsprocent på 92,1 procent på 41 matcher, vilket är hans högsta notering någonsin i SHL-sammanhang. Där ska den unge målvaktstränaren Alexander Millner, 32, ha en stor eloge med hur han hjälpte Armalis att hitta en jämn och hög nivå, samtidigt som Armalis själv ska ha den stora äran för sina insatser.

Vid sin sida har Armalis den här säsongen en spännande värvning från hockeyallsvenska Kristianstad. Filip Larsson var en av finalisterna till priset som årets målvakt i Hockeyallsvenskan och har efter en strulig debutsäsong i de nordamerikanska proffsligorna 2019/20 och en tung pandemisäsong 2020/21 börjat hitta sitt fotfäste på seniornivån i Sverige. 24-åringen var en av Hockeyallsvenskans främsta målvakter förra säsongen och loggade en impoenrande räddningsprocent på 92,6 procent mellan Kristianstads stolpar.

I Leksand lär Larsson få en mer undanskymd roll bakom Armalis, men jag tvivlar inte kring att det finns en SHL-kaliber i stockholmaren som nu får chansen att växa fram i lugn och ro i Dalarna. Björn Hellkvist tenderar emellertid till att vilja satsa stenhårt på en målvakt, så det gäller ändå att Larsson tar chansen när han väl får den mellan dalalagets stolpar för att han inte ska bli fastfrusen på bänken.

Mantas Armalis. Foto: Bildbyrån

Linköping HC

Marcus Högberg

Jesper Myrenberg

Linköping kör vidare på samma målvaktspar som förra säsongen.

Marcus Högberg fick, som förväntat, dra det tyngsta lasset mellan LHC:s stolpar och gjorde det om stundom riktigt, riktigt bra, även fast han svajade en aning mer än vad han gjorde under den föregående säsongen. När Högberg spelar på den toppnivå som han har förmågan att göra är han emellertid en målvakt som verkligen kan sno en match åt sitt lag.

Jesper Myrenbergs debutsäsong i SHL blev kanske ingen höjdare, men de uteblivna resultaten kan inte lastas helt och hållet på honom då han spelade i ett LHC-lag som under delar av säsongen var tämligen dysfunktionellt. 23-åringen noterades för en räddningsprocent på blygsamma 89,1 procent samt ett snitt på närmare tre insläppta mål per match på de tolv matcher han spelade i, vilket ändå får sägas vara under mina förväntningar för honom.

Nu har Myrenberg emellertid fått en SHL-säsong i benen och han fick känna på hetluften i det hockeyallsvenska slutspelet med Djurgården under våren, vilket jag tror kommer att göra honom gott. 23-åringen har alltjämt en stor potential och jag förväntar mig att han gör ett bättre jobb att utmana Högberg om speltiden den kommande säsongen, även om så klart Högberg är given förstemålvakt.

Marcus Högberg. Foto: Bildbyrån

Luleå HF

Joel Lassinantti

Matteus Ward

Även Luleå kör vidare på samma målvaktspar som förra säsongen. Joel Lassinantti slukade i stort sett all istid i SHL fram till mitten av januari, då Matteus Ward bara hade fått spela fyra matcher för Luleå (och förlorat samtliga matcher). Det dröjde fram till den 21 februari innan Ward fick ta sin första SHL-seger (i sitt sjunde framträdande), men därefter radade den unge målvakten upp segrar och såg ett tag ut att ha tagit något av ett kommando om förstaspaden i Norrbotten.

Lassinantti återtog emellertid platsen mellan stolparna under grundseriens avslutning och var det givna förstavalet i SM-slutspelet, även om “Lassi” inte alls kom upp till den nivå han visat upp tidigare i SHL. Varken Lassinantti (89,6) eller Ward (89,9) kom upp över 90-procentsgränsen i SHL, vilket får anses vara ett underkänt betyg även fast laget hade en betydligt tyngre säsong än vad man hade kunnat förvänta sig.

Luleås lagbygge inför den kommande säsongen ser starkare ut och jag är tämligen övertygad om att både Lassinantti och Ward kommer att ha starkare säsonger mellan stolparna i vinter. Ward, som fyller 22 år i sommar, har stor genombrottspotential och jag tror att han har förmågan att ge “Lassi” ännu hårdare konkurrens om speltiden den här säsongen.

Samuel Ward och Joel Lassinantti. Foto: Bildbyrån

Malmö Redhawks

Daniel Marmenlind

Adam Werner

En skada avslutade Daniel Marmenlinds säsong redan innan årsskiftet, vilket begränsade honom till 23 matcher mellan Malmös stolpar den gångna säsongen. Fram tills dess hade han emellertid haft ett tämligen starkt grepp om förstaspaden, där AHL-värvningen Adam Werner bara hade fått speltid i sex matcher fram tills Marmenlinds skada.

Efter skadan tog Werner över förstaspaden och lyckades inte hålla Malmö borta från kvalspelet, men han levererade bättre målvaktsspel än vad Marmenlind hade presterat under hösten vilket gör kampen om speltid intressant inför den här säsongen.

Marmenlind hade en hajp kring sig inför säsongen, en hajp som jag personligen hade lite svårt att köpa in mig på, och jag håller egentligen Werner som den bättre av de två när vi går in till säsongen 2023/24. Jag tror inte att någon kommer att ha ett lika klart grepp om förstaspaden som Marmenlind hade under hösten 2022, utan det kommer snarare vara dagsformen som avgör vem som får förtroendet mellan stolparna.

Daniel Marmenlind och Adam Werner. Foto: Bildbyrån

MoDo

Olle Eriksson Ek NY!

Pontus Eltonius NY!

MoDo har behållit stora delar av den trupp som hjälpte klubben tillbaka till SHL, men på målvaktssidan har man valt att göra rent hus. Tex Williamsson, Marcus Nygren och Kristers Gudlevskis har alla fått lämna klubben när Henrik Gradin nu bygger sin SHL-trupp och för att ersätta dessa har AHL-målvakten Olle Eriksson Ek samt Nybros kvalhjälte Pontus Eltonius hämtats in.

Än så länge.

Ja, för det råder inga tvivel om att Gradin är på jakt efter ytterligare ett namn att förstärka målvaktssidan med, ett namn som är etablerat och beprövat på hög nivå. Örnsköldsviks Allehanda har tidigare rapporterat att den finske VMmålvakten Jussi Olkinuora, som fanns med i Brynäs degraderade lag i våras, är ett av namnen som är aktuella inför återkomsten till SHL.

Olkinuora skulle vara ett perfekt alternativ för MoDo, då han dels har erfarenhet från spel i SHL och dels har en riktigt stark meritlista. Fram till den gångna säsongen har 32-åringen siffror som imponerar stort, där han varit framträdande på KHL-nivå och även varit med och vunnit både VM- och OS-guld med det finska landslaget.

Andra lediga målvaktsnamn på marknaden just nu är bland andra Frans Tuohimaa, som avslutade säsongen med SHL-spel i Skellefteå, och Leksands tidigare målvakt Kasimir Kaskisuo, om “Hinken” vill gå på det finska spåret.

Olle Eriksson Ek. Foto: Bildbyrån

Rögle BK

Christoffer Rifalk

Petr Kvaca NY!

Alexander Hellnemo NY!

Rögle bygger om sin målvaktssida litegrann inför den kommande säsongen, då Calle Clang försvinner och testar lyckan i Nordamerika. För att ersätta honom har Chris Abbott plockat in den landslagsmeriterade tjecken Petr Kvaca från Liberec, där han den gångna säsongen levererade starka siffror med 92,5 procent i räddningsprocent på 43 spelade matcher.

Jag ska erkänna att jag aldrig sett Kvaca spela, så jag vet inte mer om honom än det jag kan läsa mig till via statistik och uttalanden från Chris Abbott på Rögles hemsida. Abbott träffade som bekant rejält rätt med sin senaste tjeckiska målvaktsförstärkning, då värvningen av Roman Will föll väl ut där Will under sin säsong i SHL var en av ligans främsta målvakter.

Kvaca kommer säkerligen ge Christoffer Rifalk en tuff kamp om speltiden. Rifalk hade sin statistiskt sett sämsta säsong i SHL-karriären den gångna säsongen, då han bara räddade 89,2 procent av skotten han ställdes inför i grundserien. I SM-slutspelet steppade Rifalk, som brukligt, upp ordentligt och hjälpte Ängelholmslaget att först välta Leksand och sedan skaka Skellefteå i kvartsfinalen. I grund och botten är Rifalk är riktigt skicklig målvakt och den kommande säsongen får han visa att grundserieinsatsen 2022/23 var en engångsföreteelse.

Utöver Kvaca och Rifalk har Rögle även förstärkt målvaktssidan med Alexander Hellnemo från Skellefteå. Talangen, som rankas etta bland de internationella målvakterna inför sommarens NHL-draft, förväntas lånas ut till hockeyallsvenska Kristianstad för värdefull allsvensk matchning den kommande säsongen.

Christoffer Rifalk. Foto: Bildbyrån

Skellefteå AIK

Gustaf Lindvall

Linus Söderström

Skellefteå går in med samma målvaktspar som man gjorde inför den gångna säsongen. Då var förutsättningarna lite annorlunda, där Gustaf Lindvall förväntades vara en rätt tydlig förstemålvakt med en revanschsugen Linus Söderström, inhämtad från en tvåårig sejour i finska Ässät, som backup.

En skada på Lindvall spoilerade emellertid stora delar av den landslagsmeriterade målvaktens säsong, medan Söderström gjorde fullständig succé mellan Skellefteås stolpar. Söderström var en av SHL:s stor framångssagor förra säsongen och hans insatser i Skellefteå resulterade i ett NHL-intresse som emellertid (än så länge) inte utmynnat i något kontraktrsskrivande.

Lindvall väntas vara återhämtad från sin operation i sommar och spelbar till SHL-premiären i höst, vilket innebär att Skellefteå går in med ett minst sagt starkt målvaktspar på papperet. Givet Söderströms storartade spel under den gångna säsongen får han nog anses vara etta inför säsongen, men Skellefteå tenderar till att inte ha någon tydlig förstemålvakt i grundserien utan brukar matcha målvakterna tämligen balanserat över hela säsongen.

Linus Söderström och Gustaf Lindvall. Foto: Bildbyrån

Timrå IK

Jacob Johansson

Tim Juel NY!

Inför förra säsongen trodde jag att Jacob Johansson och David Rautio skulle dela tämligen broderligt på speltiden mellan Timrås stolpar, men jag får erkänna att jag missbedömde Johanssons kapacitet rätt rejält.

Den gångna säsongen klev Johansson fram som en toppmålvakt i SHL och spelade sig hela vägen in i Tre Kronors VM-trupp, medan Rautio endast gjorde fem matcher med Timrå innan han lämnade för ett utlandsäventyr i Schweiz.

Ersättaren Karolus Kaarlehto har nu lämnat klubben och in har man i stället plockat Tim Juel, som liksom Johansson var en av SHL:s absolut bästa målvakter under förra säsongen där bägge två var finalister till priset som ligans bästa målvakt. Det gör att Timrå går in till säsongen med det kanske starkaste målvaktsparet på papperet.

Det ska bli intressant att följa hur speltiden kommer att fördelas mellan Johansson och Juel, då båda visat att de har vad som krävs för att ha bärande roller i SHL.

Jacob Johansson. Foto: Bildbyrån

Växjö Lakers

Emil Larmi

Adam Åhman

If it ain't broke, don't fix it.

Kanske var det så Henrik Evertsson tänkte när han under den gångna säsongen valde att förlänga både Emil Larmis och Adam Åhmans avtal med Växjö. Det nya avtalen innebär att Larmi har kontrakt med Växjö fram till våren 2025, medan Åhmans avtal sträcker sig ett år längre.

Larmi och Åhman bildade ett, bevisligen, funktionellt målvaktspar under grundserien där Larmi matchades i drygt 60 procent av matcherna medan Åhman stod resterande del. I slutspelet var det emellertid inget tvivel om att Larmi var det givna förstavalet och finländaren tackade för förtroendet genom att leverera ett storartat spel genom hela slutspelet, där han höjde sitt spel ytterligare en nivå i finalspelet mot Skellefteå och välförtjänt prisades med Stefan Liv Memorial Trophy som slutspelets bästa spelare.

Finländaren levererade även urstarka siffror i grundserien, där han loggade en räddningsprocent på 93,4 procent och 21 vinster på 31 matcher. På dessa matcher höll han även åtta nollor och släppte bara in 1,62 mål per match. Larmi fick emellertid inte ta emot priset som årets målvakt i SHL (det gick i stället till Linus Söderström), men det ska väl föras till protokollet att jag faktiskt hade Larmi rankat högst bland alla målvakter när vi på redaktionen skulle ranka SHL:s bästa spelare efter grundserien.

Även fast Larmi var några nivåer bättre än Åhman så förväntar jag mig ändå att Växjö kommer att bibehåll sin balanserade matchning målvakterna emellan den kommande säsongen, även om Larmi så klart är förstavalet mellan stolparna när saker och ting väl ställs på sin spets.

Emil Larmi. Foto: Bildbyrån

