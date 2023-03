Vi får en helt blågul trejd i NHL. Gustav Rydahl är klar för mästarna Colorado - och Anton Blidh hamnar i New York Rangers.

Precis innan deadline fick vi se en helt blågul trejd. Colorado släpper Anton Blidh till New York Rangers - och får landsmannen Gustav Rydahl i utbyte.

Blidh har den här säsongen gjort 14 matcher för Colorado Avalanche i NHL, och 36 för Colorado Eagles i AHL. Han har ett utgående kontrakt, värt 750 000 dollar.

Rydahl gör sitt första år i Nordamerika och väntar alltjämt på NHL-debuten. Han har gjort 7+8 på 40 matcher för Hartford Wolf Pack i AHL. Rydahl har även han ett utgående kontrakt, värt 750 000 dollar. Nu får vi se om Färjestads guldforward får göra NHL-debut för den regerande Stanley Cup-mästaren.

