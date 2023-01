Djurgården går skilda vägar med publikfavoriten Tim Söderlund.

– Att åka ut på Hovets is med Djurgårdsskölden på bröstet har varit en barndomsdröm som gått i uppfyllelse, säger han.

Tim Söderlund anslöt till Djurgården förra säsongen. Han gjorde då 13 poäng på 21 SHL-matcher. Den här säsongen har det blivit 14 besök i poängprotokollet, på 29 matcher.

Nu lämnar publikfavoriten klubben. Det skriver Djurgården på sin hemsida. Söderlund är klar för en ännu icke namngiven klubb utomlands.

– Tim kom in under fjolårssäsongen som en frisk fläkt med en fantastisk skridskoåkning och teknik och satte ett starkt avtryck. Under hösten har vi dock sett att Tim fått mindre förtroende och med det en mindre istid, längre ner i formationerna än vad vi känner är optimalt för den spelartyp som han är. I dagsläget är det även svårt att erbjuda honom istid i vare sig powerplay eller boxplay, förklarar sportchef K-G Stoppel.

“Det var höjdpunkten”

Söderlund har varit djurgårdare sen födseln, och säger att det var en barndomsdröm att få representera klubben.

– Att åka ut på Hovets is med Djurgårdsskölden på bröstet har varit en barndomsdröm som gått i uppfyllelse. Höjdpunkten är helt klart när jag gjorde mål mot Gnaget, det är något som jag aldrig kommer att glömma. Jag vill tacka alla supportrar för den tid som jag fått vara här, och jag hoppas verkligen att Djurgår’n tar klivet upp igen, säger han.

TV: Alla mål från nattens NHL

Matchrapporter: Ryck i sista perioden avgjorde för AIK hemma mot Djurgården Straffar avgjorde när Kristianstad vann mot Djurgården Djurgården vände underläge till seger Liam Öhgren det stora utropstecknet när Djurgården slog Vita Hästen Djurgården vann enkelt hemma mot Östersunds IK