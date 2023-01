Efter nyårsaftonens matcher är gruppspelet avslutat. Nu står det klart vilka som möts i kvartsfinalerna.

Tjecken säkrade gruppsegern i den ena gruppen via en seger mot Tyskland, och USA i den andra via sin seger mot Finland. De går därmed in i slutspelet som toppseedade och möter de sämst seedade lagen från den gruppen de själva inte tillhörde.

Tjecken möter därmed Schweiz i en av kvartsfinalerna på måndag. USA får möta Tyskland, som på förhand anses vara det klart svagaste av de åtta slutspelslagen. Kanada tog hand om andraplatsen i sin grupp efter 5-1-segern mot Sverige. De får möta Slovakien i kvartsfinalen.

Och ja, precis som för två år sedan och i somras mötes Sverige och Finland i slutspelet. Vi de två senaste tillfällen har Finland vunnit, och grusat de svenska gulddrömmarna. I somras möttes lagen i semifinal, och då vann Finland med 1-0.

– Ett klassikermöte. Vi känner varandra väldigt väl, säger förbundskapten Magnus Hävelid i TV6.

Pucken släpps klockan 17:00, svensk tid, på måndag.

Så seedas lagen inför semifinalerna

Semifinalerna seedas, där det bäst seedade laget som gått dit möter det sämst seedade laget. Tjeckien går in i slutspelet som toppseedade, då de tog flest poäng av alla lag i gruppspelet. USA är andraseedade, Kanada tredjeseedade, Finland seedas som fyra och Sverige som femma. Slovakien seedas som sexa, följt av Schweiz och Tjeckien.

Om vi utgår från att favoriterna vinner i Tjeckiens, USA:s och Kanadas kvartsfinaler möter alltså Tjeckien vinnaren mellan Sverige och Finland i sin semifinal, och USA och Kanada möts i den andra semifinalen.

Kvartsfinalerna spelas på måndag och natten till tisdag.

TIDERNA

17:00 Sverige-Finland

19:30 Tjeckien-Schweiz

22:00 USA-Tyskland

00:30 Kanada-Slovakien

