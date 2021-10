Boden vill spela matchen: "Dyker inte Ö-vik upp får SIF titta på konsekvenserna"

Under morgonen meddelade Örnsköldsvik Hockey att dagens match mot Boden i Boden skulle flyttas.

Enligt Bodens ordförande, Thomas Regemalm, kommer det däremot att spelas en match under eftermiddagen.

– Eftersom vi inte godkänt flytten kan inte matchen flyttas. Därav kommer det blir match i Björknäshallen i dag, säger han till Norrländska Socialdemokraten.



Örnsköldsvik skulle under dagen ta sig till Boden för att spela grundseriematch i Hockeyettan. Så blev inte fallet och laget vände hem med motiveringen att viktiga intäkter uteblir om de skulle spela mot Boden Hockey.

Hela diskussionen grundar sig i den konflikt Boden har varit i med Hockeyettan sedan förra säsongen. Boden spelar i Hockeyettan, men deras matcher sänds inte av Hockeyettan, då de inte har skrivit ett avtal med ligan.

Örnsköldsvik gick tidigare under dagen ut med att matchen mot Boden kommer att flyttas, men enligt Boden ska matchen fortsatt spelas. På lagets Facebook skriver de:

"SIFs tävlingschef har ringt oss och alla signaler tyder på att det blir match! Nedsläpp kl 16.00. ALLA TILL HALLEN!"

"KOMMER ATT BLI MATCH"

Om det blir någon match är fortsatt oklart, men Bodens ordförande, Thomas Regemalm, är tydlig.



– Matcher flyttas i samförstånd, ett enskilt lag äger inte rätten att flytta en match Eftersom vi inte godkänt flytten kan inte matchen flyttas. Därav kommer det blir match i Björknäshallen i dag och dyker inte Övik upp får Svenska ishockeyförbundet titta på vilka konsekvenser det blir för Övik, säger han till NSD.

Enligt Regemalm har det inte förts någon diskussion lagen emellan.

– Jag har inte pratat med någon från Örnsköldsvik. Det har inte någon som har beslutanderätt i föreningen gjort, säger han.



"LAGET HAR ÅKT HEM"

Örnsköldsvik däremot kommer med största sannolikhet inte komma till spel i matchen då de har åkt hem.



– Ja, laget har åkt hem. Det blir ingen match. Vi fick ett nytt matchdatum och att Boden är meddelade. För oss är allt klargjort. Vi har bett att få matchen flyttad och fått ok. Vi har inget agg mot Boden, men vi måste säkerställa våra intäkter, säger Örnsköldsviks ordförande Mikael Fränckel.

Hur det blir med matchen är fortsatt oklart, men nedsläpp skulle från början vara vid 16.00 och det lär bli tydligare då om en match kommer att spelas eller inte.

