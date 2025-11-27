NHL-draftade talangen lämnar HV71

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Den NHL-draftade backen Vashek Blanár kommer att lämna HV71 efter säsongen.

Via ett inlägg på Instagram bekräftar 18-åringen att han kommer att ansluta till collegelaget University of Massachussets.

Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Vashek Blanár har haft en riktig raketresa de senaste åren.

Så sent som säsongen 2023/24 spelade han J18 division 1 med Hässelby Kälvesta där han även gjorde ett par matcher i division 4, innan han säsongen därpå tog klivet till Troja-Ljungbys J18-lag. Där visade den tjeckiske backen framfötterna så pass mycket att han draftades av Boston Bruins i fjärderundan i sommarens NHL-draft, samtidigt som HV71 plockade in honom till klubbens U20-lag.

Snart går resan vidare för 18-åringen. Via ett inlägg på Instagram meddelar Blanár att han har ”committat” till University of Massachussets.

”Jag vill tacka min familj, mina vänner, tränare, lagkamrater och alla som har hjälpt mig längs vägen”, skriver han i inlägget.

JVM-aktuell för Tjeckien

Blanár väntas göra flytten till den amerikanska collegeligan till nästa säsong.

Den här säsongen har 18-åringen producerat tio poäng (3+7) på 17 matcher i U20 Nationell för HV71:s U20-lag. Han har även suttit ombytt i tre SHL-matcher under säsongen, dock utan någon speltid.

Blanár har under säsongen blivit uttagen till det tjeckiska U20-laget och är aktuell för att bli uttagen i truppen inför vinterns JVM-turnering i USA.

