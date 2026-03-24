Smakstart för Örebro Hockey U20 mot Rögle

Seger för Örebro Hockey U20 med 5–4 mot Rögle

Ossian Carlsson-Moberg avgjorde för Örebro Hockey U20

Med 5–4 (1–1, 2–1, 2–2) i första matchen på hemmaplan mot Rögle har Örebro Hockey U20 tagit greppet i kvartsfinal i U20-SM.

Örebro Hockey U20–Rögle – mål för mål

Niklas Aaram Olsen gav Örebro Hockey U20 ledningen efter 18 minuter på passning från Liam Danielsson. Rögle kvitterade när Marwin Jarbsjö hittade rätt assisterad av Edwin Myrestam och Melker Sigurd efter 19.15.

Örebro Hockey U20 tog ledningen på nytt genom Svante Sjödin efter 4.08 i andra perioden.

Rögle gjorde 2–2 genom Love Gath efter 7.01 av perioden.

Örebro Hockey U20 gjorde 3–2 genom Axel Elofsson efter 19.30.

Rögle kvitterade till 3–3 genom Nils Bartholdsson i början av tredje perioden i tredje perioden.

Örebro Hockey U20 gjorde dock två mål i tredje perioden och gick från 3–3 till 5–3, målen av Theodor Hallquisth och Ossian Carlsson-Moberg. De åtta minuterna blev direkt matchavgörande.

Marwin Jarbsjö reducerade dock för Rögle med bara två minuter kvar att spela och skapade spänning.

Örebro Hockey U20:s Liam Danielsson hade fyra assists. Oliver Dejbjerg Larsen hade tre assists för Rögle.

Nästa match spelas på onsdag 18.00.

Örebro Hockey U20–Rögle 5–4 (1–1, 2–1, 2–2)

Kvartsfinal i U20-SM

Första perioden: 1–0 (18.04) Niklas Aaram Olsen (Liam Danielsson), 1–1 (19.15) Marwin Jarbsjö (Edwin Myrestam, Melker Sigurd).

Andra perioden: 2–1 (24.08) Svante Sjödin (Liam Danielsson, Theodor Hallquisth), 2–2 (27.01) Love Gath (Oliver Dejbjerg Larsen, Nils Bartholdsson), 3–2 (39.30) Axel Elofsson (Ludvig Andersson, Liam Danielsson).

Tredje perioden: 3–3 (42.02) Nils Bartholdsson (Oliver Dejbjerg Larsen, Noah Lund), 4–3 (48.28) Theodor Hallquisth (Liam Danielsson, Svante Sjödin), 5–3 (56.50) Ossian Carlsson-Moberg (Oliver Höglund), 5–4 (58.29) Marwin Jarbsjö (Oliver Dejbjerg Larsen, Milo Fortkord).

Ställning i serien: Örebro Hockey U20–Rögle 1–0

Nästa match:

25 mars, 18.00, Örebro Hockey U20–Rögle