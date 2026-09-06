Måns Josbrant öste in mål under premiärhelgen.

Foto: Bildbyrån (montage).

Det var aldrig någon klubb som valde Måns Josbrant i sommarens NHL-draften, men kanske kommer de att ångra sig framöver. Forwarden, född 2008, har nämligen kommit flygande ut ur startblocken 2026/27.

Söndagens match mot IF Björklöven avslutade premiärhelgen för Luleå Hockey U20, och flera av spelarna kunde visa upp fina poängrader. Inte minst Josbrant som satte både 3–0 och 5–0 i den första perioden, innan hattricket fullbordades med 6–0 i den andra. Löftet stod sedan för en framspelning till, och kan därmed visa upp fem mål och två assist efter helgens två matcher.

"Löven" stod för en uppryckning i tredje, för att rädda upp siffrorna, men 0–8 var en för brant uppförsbacke. Slutresultatet blev 9–4 till Luleå, och skottstatistiken speglade den dominanta insatsen med 44–28.

Piteå-födde Måns Josbrant stod för 42 poäng under förra U20-säsongen. Endast David Lövgren (fyra poäng idag mot Björklöven) stod för fler i Luleå. Båda målen från löftet mot MoDo, under lördagen, blev avgörande i den 4–3-segern.

Luleå U20 – Björklöven U20: 9–4 (5–0, 3–0, 1–4)

Luleå: Oscar Landström, Anton Nilsson, Måns Josbrant (3), Ludwig Skårman (2), Casper Kjölmoen, Benjamin Nyström.

Björklöven: Douglas Flygt (2), Philip Hemmyr, Nick Travergård.

Övriga U20-resultat under söndagen

Leksand – Timrå: 5–2

Skellefteå – MoDo: 5–4

Västerås – Södertälje: 3–2

Malmö – Färjestad: 6–1

Rögle – Karlskoga: 7–2