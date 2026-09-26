Bilderna som Luleå inte vill se: "Tråkigt"

Erik Gustafsson täckte ett skott - och blev skadad. Foto: Skärmklipp/TV4

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det blev ingen lång match i Gävle för Erik Gustafsson. Redan i det första bytet var olyckan framme för Luleåkaptenen.

Han fick ett Brynässkott på armen och tvingades omedelbart ta sig ut i avbytarbåset. Efter att ha stannat till där lämnade han också rinken och tvingades ut i omklädningsrummet. Han kunde sen inte återvända till spel.

– Jag vet inte exakt vad som hände och var pucken träffade. Men det är tråkigt att se vår lagkapten gå sönder, säger assisterande tränare Pär Arlbrandt på presskonferensen.

Vet du hur han mår nu?

– Nej, men han gick omkring nere i omklädningsrummet i alla fall.

Lagkaptenen skadad - då gjorde Brynäs mål

Som om inte det vore nog gjorde Brynäs IF dessutom 1-0 i samband med skadan på Gustafsson. När han tvingades ta sig ut i båset öppnades en gata in framför mål för Kieffer Bellows, och Brynässtjärnan överlistade Joel Lassinantti med matchens första skott.

– Han lämnar ett stort hål efter sig som Bellows kunde utnyttja, konstaterade TV4-kommentatorn Björn Oldéen.

Matchen slutade 4-2 till Brynäs. Förutom Bellows blev lagkaptenen Johan Larsson och nyförvärvet Julien Gauthier målskyttar. Larsson slog till två gånger om och har gjort tre mål de två senaste matcherna. Gauthier gjorde sitt första mål i SHL.

– Man minns alltid sitt första mål i alla ligor, konstaterade Gauthier efter matchen.

Anton Levtchi gjorde Luleås båda mål. Det var hans två första mål för säsongen.