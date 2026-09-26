Vann - men inte nöjd: "Vi måste vara bättre"

Rögle fick till slut hål på Högberg. Foto: Bildbyrån

Marcus Högberg hade en mardrömskväll i torsdags när Linköping HC föll med hela 9-2 hemma mot Brynäs IF.

Idag var Linköping på besök i Ängelholm, och han såg länge ut att få revansch. Men hemmalagets push i tredje blev för svår att stå emo för Linköping.

Högberg fick kapitulera - till slut

Gästerna inledde målskyttet 16 minuter in i den första perioden genom Christoffer Ehn som blev ren i slottet efter fin passning från Jakub Vrana.

-- Det är först bra forecheck av Elie nere i hörnet, Vrana får upp blicken och vågar spela in i emellan. Vi måste våga spela även i deras press, sa Ehn i den första periodpausen.

Den andra perioden blev sedan mållös innan Rögle gjorde en rejäl push i den tredje perioden för att få hål på Högberg.

Till slut kom också kvitteringen efter massivt hemmatryck. Filip Johansson sköt från blå under en avvaktande utvisning på gästerna och Högberg fick till slut kapitulera.

Matchen gick sedan till förlängning där Rögle avgjorde redan efter 44 sekunder genom Lubos Horky.

-- Jag är irriterad över att vi inte kunde hålla tätt. Men en bra genomförd bortamatch, säger Ante Karlsson till TV4 efter matchen.

-- Jag unnar grabbarna att ta trean, men Rögle är ett bra hemmalag. De är tunga och starka, men det finns mycket bra att ta med sig.

"Vi måste vara bättre över 60"

Hemmalagets Fredrik Olofsson var inte helt nöjd med prestationen, trots två poäng.

-- Jag vet inte om vi trodde att det här skulle vara givet när vi såg deras resultat senast. Men det är ändå karaktär i den här gruppen, starkt att ta poänger vi kanske inte förtjänade det.

Rögle - Linköping 2-1 (0-1, 0-0, 1-0, 1-0)

Rögle: Filip Johansson, Lubos Horky

Linköping: Christoffer Ehn