Rikard Grönborg svarar på Johan Garpenlövs kritik. Foto: Bildbyrån / X

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

"Vi har många svenskar i NHL men få spelare som slår sig in i toppen. Det är alarmerande om vi vill vinna OS guld (där alla de bästa är med) och bli bäst i världen som målsättningen är från svenska ishockeyförbundet".

Så skrev Johan Garpenlöv på X under lördagseftermiddagen. Den tidigare förbundskaptenen, som numera är expert på Radiosportens sändningar, var själv med som assisterande under World Cup 2016 då alla de bästa spelarna var tillgängliga. Garpenlöv jobbade tätt med Grönborg till och med 2019 då han själv tog över huvudansvaret, och duon vann två VM-guld ihop.

Rikard Grönborgs svar på Garpenlövs tweet

Rikard Grönborg fick under lördagen bemöta sin tidigare kollegas uttalande.

– Det går ju i vågor det där. Vi har många spelare i NHL och det är klart att man kan ställa sig frågan om hur många av dem som är världsstjärnor - men visst har vi världsstjärnor. Leo (Carlsson), Rasmus (Dahlin) och (Lucas) Raymond är exempelvis tre unga spelare som ändå är stora stjärnor och stora spelare i sin klubb. Och de kommer vara stora spelare i landslaget för en lång tid framöver, säger Grönborg till hockeysverige.se.

– Vi ser ju också de nya killarna med Ivar (Stenberg), Viggo (Björck) och några till som spelade VM förra säsongen. Jag var i Jönköping i torsdags och såg Malte (Gustafsson) om jag ska ta ett annat exempel. Det kommer en ny generation, och vi vann trots allt både U18-VM och U20-VM förra säsongen. Vi är inne på en resa och det finns en uppsjö av spelare som kommer upp.

– Sen ska man aldrig jämföra med tidigare generationer. Vi kan inte jämföra med 70-talisterna med "Foppa", "Sudden" och "Lidas" eller 80-talisterna med tvillingarna Sedin. Vårt mål är att vara framgångsrika med de spelare vi har nu. Och spelar man i NHL är man en väldigt, väldigt bra spelare.

Hur viktigt är det att Sverige börjat vinna lite fler guld på juniorsidan, nu när det inte blivit så många på herrsidan på senare år?

– Det är viktigt eftersom det gör att vi stärker vår tro på att vi kan vinna. Man inspireras av varandra. När vi vann VM-guld 2017 och 2018 var det i stort sett två olika lag som vann, men jag tror ändå 18-laget var inspirerade av 17-laget. Jag tror de kände att: "Okej, vi har en chans om vi håller oss till vår grej".

– Det är viktigt att svensk hockey vinner. Men vi ska göra det på ett svenskt sätt och göra det bästa av de resurser vi har.

Grönborg och Garpenlöv under World Cup 2016. Foto: Bildbyrån.

Hur ser du på svensk hockeys status nu, kontra för sju år sedan när du lämnade?

– Vi står oss starkt. Nu har jag fått jobba utomlands i sju år (i Schweiz och Finland) och svensk hockey är väldigt högt ansedd. De länderna jämför sig mycket med svensk hockey, och de ligorna ser upp till SHL. Och har man en bra inhemsk liga har man oftast ett bra landslag också eftersom man producerar bra spelare.

– Men det går inte att stå och stampa på samma ställe, utan man måste hitta ett nytt sätt att jobba för att hela tiden ligga i framkant. Det finns många bra krafter i svensk hockey så jag ser verkligen fram emot att få jobba inom svensk hockey igen.

"Jag gillar verkligen Garpen"

Hur ser du på att du kommer bli recenserad av din tidigare radarpartner Johan Garpenlöv?

– Det är hans jobb, säger Grönborg med ett leende och fortsätter:

– Han ska ha åsikter. Det är det han håller på med just nu. Jag gillar verkligen "Garpen" och har jobbat med honom mycket. Han kommer göra ett bra jobb med det där.

En längre intervju med Rikard Grönborg om förbundskaptensjobbet kommer framöver på hockeysverige.se.