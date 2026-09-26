Målskytt - inför sin legendariska pappa: "Har alltid jämförts med honom"

Kieffer Bellows slog till inför föräldrarna. Foto: Bildbyrån.

Brynäs IF besegrade Luleå Hockey med 4-2 och tog sin andra raka seger sedan premiärsmällen mot Skellefteå AIK. Luleå har å sin sida förlorat två raka matcher i SHL.

I dagens match var det Kieffer Bellows som öppnade målskyttet. Och det var ett speciellt mål i en speciell match för Brynässtjärnan. Han slog nämligen till med sina föräldrar på plats. Pappa Brian Bellows gjorde 1022 poäng på 1188 matcher i NHL och vann Stanley Cup med Montreal Canadiens 1993. Dessutom vann han Canada Cup med Kanada och gjorde säsongen 89/90 55 mål i NHL, vilket räckte till en tredjeplats i skytteligan. Endast slagen av Brett Hull och Steve Yzerman.

– Det är speciellt att göra mål med mamma och pappa på plats. Det betyder alltid tur att ha mammorna på plats. Det är alltid bra att ha dem runt sig, skrattar Bellows till hockeysverige.se.

– Att ha dem på plats och att vi dessutom vann...Det höjer ju atmosfären ytterligare och jag vet att en av de saker de gillar mest med att komma hit är att känna atmosfären i arenan.

Har det varit svårt att bli jämförd med din pappa?

– Folk har gjort det ända sedan jag var ung. Både han och jag har sagt det tidigare, han är alltid där och kan ge råd men håller sig borta om jag inte ber om råd eller har frågor.

– Jag skulle inte vara där jag är idag utan honom. Han och min mamma betyder allt för mig. Utan dem skulle jag inte vara den spelare eller person jag är idag.

Bellows drömstart

Ifjol gjorde Bellows mål i sin SHL-debut men det dröjde sedan till den 20:e november innan han slog till igen. Trots den långa måltorkan landade han på 15 mål. Nu har han gjort två mål på tre matcher.

– Det är superviktigt att få utdelning direkt. Jag känner mig riktigt bra och kommer hit med en bra träningssommar. Jag har bra självförtroende och det betyder mycket.

– Det är svårt att anpassa sig från den nordamerikanska till den svenska hockeyn, men det blev bättre och bättre förra säsongen och jag har försökt ta med mig mina lärdomar från då till i år.

Brynäs har gjort 15 mål på de tre inledande matcherna, och efter att nyförvärvet Julien Gauthier gjort mål idag är det bara Calle Järnkrok av de tilltänkta spetsforwarderna som inte kommit igång med mål- eller poängproduktionen ännu.

– Det är enormt viktigt. Man ser i slutspelet att det handlar om att få en produktion från alla kedjor. Det är avgörande. Och jag tycker vi har allt på plats för att gå långt. Bra målvaktsspel, ett brett lag och bra coacher.

"Viktigast att man gör rätt saker"

Tränaren Niklas Gällstedt var också inne på det positiva med att få produktion från så många spelare som möjligt.

– Det är viktigt, naturligtvis. Men det viktigaste är att man gör rätt saker och håller sig till den gameplan vi sätter upp. Det tummar vi på i den första matchen men gör riktigt bra mot Linköping.

– Idag kommer vi ut på ett bra sätt i första, sen blir det lite flipperspel i andra och sen sa vi inför tredje att vi skulle kontrollera pucken bättre. Vi krigar till oss en trepoängare.