Stjärnans show - tre poäng på 20 min

Växjös stjärnor hade show i första perioden. Foto: Bildbyrån

Växjö Lakers inledde mötet med HV71 på lördagskvällen med att göra 1-0 redan efter 02.36 genom Oliver Nadeau. Detta efter ett fint förarbete av firma Sebastian Aho och Lucas Elvenes.

-- Han har förstått sin roll i den kedjan, just att ta sig in där i boxen och låta de andra två spela runt, säger Almen Bibic i TV4:s sändning.

Elevenes show

HV71 kvitterade sedan till 1-1 i powerplay genom Lukas Rousek. Men det här var Lucas Elvenes period. Minuten senare frispelades han av Dennis Rasmussen och kunde distinkt sätta 2-1 bakom Herman Liv.

-- Vilken inledning han haft på den här säsongen, säger Almen Bibic.

Elevenes var inte färdig där. Med 17 sekunder kvar av perioden låg han bakom ytterligare ett mål när Joel Persson sköt 3-1 för hemmalaget.

-- De har ju spets i Joel Persson och Lucas Elvenes som andra lag bara....vattnas i mun. Det är så skickligt så det är löjligt. Han får spelet att handla om honom. Han kan ju bara gå runt och spela. Jag tänker att han har bara roligt när han spelar hockey. Det ser så självklart ut, "nu vill jag göra det här, då gör jag det",säger Sanny Lindström.

Växjö leder med 3-1 i den andra perioden.