Klara för semifinal − får möta Djurgården

Växjö vann med 6–2 mot Färjestad

Max Isaksson avgjorde för Växjö

Fyra mål för Växjö utan svar

Efter seger hemma med 6–2 (2–0, 2–0, 2–2) har Växjö nu avgjort matchserien mot Färjestad i kvartsfinalen i U18-SM herr. Växjö vann totalt med 2-1 i matcher.

Växjö–Färjestad – mål för mål

Växjö startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 29 sekunder slog Wiggo Sörensson till med assist av Max Isaksson och Olle Ågren. Laget gjorde också 2–0 efter 11.29 när Josef Krantz slog till.

Efter 3.18 i andra perioden slog Max Isaksson till på pass av Ola Palme och Wiggo Sörensson och gjorde 3–0. Olle Ågren gjorde dessutom 4–0 efter 15.26 framspelad av Max Isaksson och Wiggo Sörensson.

Färjestad reducerade dock till 4–1 genom Wille Andersson Jöhnk efter 12.28 av perioden.

Efter 15.10 i tredje perioden ökade Växjö på till 5–1 genom Olle Karlsson.

Färjestad gjorde 5–2 genom Rasmus Röing med 3.03 kvar att spela av perioden.

Växjö kunde dock avgöra till 6–2 med 28 sekunder kvar av matchen genom Vincent Bengtsson.

Max Isaksson och Wiggo Sörensson gjorde ett mål och två assist var för Växjö.

Växjö är nu klart för semifinal där de kommer att möta Djurgården.

Växjö–Färjestad 6–2 (2–0, 2–0, 2–2)

Kvartsfinalen i U18-SM herr

Första perioden: 1–0 (0.29) Wiggo Sörensson (Max Isaksson, Olle Ågren), 2–0 (11.29) Josef Krantz.

Andra perioden: 3–0 (23.18) Max Isaksson (Ola Palme, Wiggo Sörensson), 4–0 (35.26) Olle Ågren (Max Isaksson, Wiggo Sörensson).

Tredje perioden: 4–1 (52.28) Wille Andersson Jöhnk (Simon Näslund), 5–1 (55.10) Olle Karlsson, 5–2 (56.57) Rasmus Röing (Måns Gudmundsson), 6–2 (59.32) Vincent Bengtsson (Milo Helte, Olle Karlsson).

Slutresultat i serien: Växjö–Färjestad 2–1