Växjö klart för final – avgjorde matchserien mot Djurgården

Växjö vann med 3–2 mot Djurgården

Kalle Broberg matchvinnare för Växjö

Andra raka segern för Växjö

Växjö har säkrat segern i matchserien mot Djurgården i semifinalen i U18-SM, totalt med 2-0 i matcher. Det efter seger på bortaplan med 3–2 (2–0, 1–1, 0–1).

Det var fjärde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Växjö.

Djurgården–Växjö – mål för mål

Carl Sandahl gjorde 1–0 till Växjö efter bara 2.36 på pass av Josef Krantz och William Axberg. Laget ökade också ledningen till 0–2 efter 19.06 genom Wiggo Sörensson på passning från Max Isaksson.

Efter 17.01 i andra perioden nätade Kalle Broberg framspelad av William Landström och Simon Sejc och gjorde 0–3. Djurgårdens Lukas Mattsson gjorde 1–3 efter 17.13.

Ville Söderström såg till att Djurgården reducerade igen efter 16.23 i tredje perioden framspelad av William Hedlund och William Canemyr. 2–3-målet blev matchens sista.

Växjö är nu klart för final.

Djurgården–Växjö 2–3 (0–2, 1–1, 1–0)

Semifinalen i U18-SM, Hovet

Första perioden: 0–1 (2.36) Carl Sandahl (Josef Krantz, William Axberg), 0–2 (19.06) Wiggo Sörensson (Max Isaksson).

Andra perioden: 0–3 (37.01) Kalle Broberg (William Landström, Simon Sejc), 1–3 (37.13) Lukas Mattsson.

Tredje perioden: 2–3 (56.23) Ville Söderström (William Hedlund, William Canemyr).

Slutresultat i serien: Djurgården–Växjö 0–2