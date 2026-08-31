Thomas Paananen gästade Framtidens stjärnor.

Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån.

Sverige slutade på en sjundeplats i Hlinka-turneringen i Edmonton efter en överraskande förlust mot Schweiz. Det gjorde att det svenska laget missade slutspelet och istället fick spela en placeringsmatch mot Tyskland. Efter turneringen har nu Thomas Paananen med stab analyserat vad fungerade och inte fungerade.

Där inte minst powerplay-spelet är något som var klart positivt.

Däremot var det jobbigt åt andra änden för det svenska laget. På fyra matcher släppte Småkronorna in 19 mål, där bland annat både Kanada och Schweiz gjorde sju mål vardera. Ett facit som så klart retar det svenska lägret.

– Offensivt har vi hittat en spets men det är ju defensiven och att få en vana att möta lite tyngre spelare som åker fortare. De är skickliga på att ta in puckar på mål vilket killarna kommer uppleva i J20 nu och i A-lag på vissa. Det här kommer rätta ut sig med att vi får några turneringar till innan VM.

Småkronorna kan testa fler spelare

Turneringen är startskottet på en intressant säsong. I april ska nämligen det här 09-landslaget ställa upp i U18-VM, där mycket kommer att hända på vägen. Inte minst kommer det att vara ett par samlingar och ett russinläger i Katrineholm i december där över 40 spelare i årskullen får visa upp sig.

Vad har du för förväntningar på killarna i höst?

– Jag har extremt höga förväntningar. Vi har sagt att vi ska vara med och tävla om guldet. Då behöver vi alla höja oss, sen är det också en annan aspekt i det. Det här har öppnat upp många dörrar för övriga spelare i 09-kullen. Gör man bra saker nu finns verkligen chansen att slå sig in i vårt lag. Det ska bli intressant att se, det finns många jag inte tog ut i Hlinka som ligger precis på gränsen och verkligen har chansen här nu att slå sig in i laget.

Nästa samling blir nu en femnationersturnering i Kloten, Schweiz, i november. Sedan väntar ett russinläger med internmatcher en månad senare. Sedan är det bara en enda samling kvar innan det är dags för ett VM.

Det återstår nu också att se vilka som imponerar tillräckligt mycket på Thomas Paananen för att få chansen i landslaget.

– Ska man komma med i ett landslag ska man förtjäna att vara med. Jag har hört Magnus Hävelid prata mycket om dagsform och så ska det vara hos oss också. Du ska förtjäna att spela och sen är det klart att vi kan testa några spelare i de här turneringarna. Framför allt gäller det att prestera och göra det bra, vi behöver hitta ingredienser som gör vårt lag mer komplett. Då är det dagsform och det är ett pussel nu att få ihop det här laget.

Framtidens stjärnor med Paananen och Dahlin

Medverkande: Martin Jansson, Simon Eld, Thomas Paananen och Felix Dahlin.

00:00 - Programstart

02:09 - Sveriges insats i Hlinka Gretzky cup

10:02 - Förbundskapten Thomas Paananens syn på turneringen

16:27 - Konkurrenssituationen och förväntningarna inom laget

18:21 - Paananens om Milan Sundströms kvalitéer och utveckling

26:31 - Felix Dahlin om Sundströms steg upp i Modos A-lag

30:53 - Spelanpassningen efter nivån

33:08 - Ö-vikskillarna som tagit för sig i A-laget

39:06 - Återväxten i Modo