Skellefteå AIK U18 vann – kvitterade matchserien mot Leksand

Seger för Skellefteå AIK U18 med 6–3 mot Leksand

Skellefteå AIK U18:s Hjalmar Nilsén tremålsskytt

Olle Lundström matchvinnare för Skellefteå AIK U18

Skellefteå AIK U18 segrade hemma med 6–3 (2–1, 2–0, 2–2) mot Leksand i semifinalen i U18-SM och utjämnade därmed till 1-1 i matchserien.

– Det blev en övertygande seger med 6–3 efter en stark laginsats rakt igenom. Laget visade upp ett effektivt och kreativt anfallsspel där chanserna togs tillvara på ett fint sätt. Passningsspelet satt bra och vi lyckades gång på gång skapa farliga lägen. Sammantaget en väl genomförd match där både offensiv och defensiv fungerade mycket bra, vilket lade grunden till en rättvis seger. Nu går vi för vinst i matchserien imorgon, nedsläpp 13:00. Kom och titta på fin hockey. Vi är inte klara än, vi vill mera, kommenterade Skellefteå AIK U18:s tränare Jonas Klingsell.

Leksand tog ledningen i första perioden genom Hugo Altörn.

Douglas Johnsson och Hjalmar Nilsén gjorde att Skellefteå AIK U18 vände till underläget till ledning med 2–1.

Efter 1.50 i andra perioden nätade Hjalmar Nilsén återigen på pass av Werner Hansson och Mio Forssell och gjorde 3–1. Olle Lundström gjorde dessutom 4–1 efter 2.40.

Leksand reducerade dock till 4–2 genom Albin Kihlman efter 11.37 av perioden.

Med 3.23 kvar i perioden i tredje perioden ökade Skellefteå AIK U18 på till 5–2 genom Ludvig Vestman.

Troy Fransson reducerade dock för Leksand med bara tre minuter kvar att spela och gjorde slutet spännande.

Skellefteå AIK U18 kunde dock avgöra till 6–3 med 26 sekunder kvar av matchen genom Hjalmar Nilsén.

Hjalmar Nilsén gjorde tre mål för Skellefteå AIK U18 och ett målgivande pass.

Nästa match spelas i Skellefteå Kraft Arena på söndag 13.00.

Skellefteå AIK U18–Leksand 6–3 (2–1, 2–0, 2–2)

Semifinalen i U18-SM, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 0–1 (7.52) Hugo Altörn (Pelle Ytfeldt, Alwin Jarl), 1–1 (15.40) Douglas Johnsson (Werner Hansson, Joel Näslund), 2–1 (19.52) Hjalmar Nilsén.

Andra perioden: 3–1 (21.50) Hjalmar Nilsén (Werner Hansson, Mio Forssell), 4–1 (22.40) Olle Lundström.

Tredje perioden: 4–2 (51.37) Albin Kihlman (Loui Karlsson, Alfred Mix), 5–2 (56.37) Ludvig Vestman (Hjalmar Nilsén), 5–3 (57.59) Troy Fransson (Ludvig Stålhandske, Loui Karlsson), 6–3 (59.34) Hjalmar Nilsén (Mio Forssell).

Ställning i serien: Skellefteå AIK U18–Leksand 1–1

Nästa match:

5 april, 13.00, Skellefteå AIK U18–Leksand, i Skellefteå Kraft Arena