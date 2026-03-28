Leksand slår ut Brynäs efter jättedrama

Leksand har säkrat segern i matchserien mot Brynäs i kvartsfinalen i U18-SM herr, totalt med 2-1 i matcher. Det efter seger efter förlängning på bortaplan med 3–2 (0–1, 2–1, 0–0, 1–0).

Loui Karlsson blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål 5.15 in i förlängningen.

Brynäs–Leksand – mål för mål

Leo Sumenkovic gjorde 1–0 till Brynäs efter bara 2.13 på pass av Tim Lindstein och Vincent Häggström.

Leksand kvitterade till 1–1 genom Hugo Altörn assisterad av Lukas Lissel och Isak Leino i andra perioden.

Brynäs tog ledningen på nytt genom Leon Roos efter 13.22.

Leksand kvitterade till 2–2 genom Albin Kihlman med 4.37 kvar att spela av perioden.

Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning.

I förlängningen tog det 5.15 innan Leksand också avgjorde till 3–2. Matchvinnare för bortalaget blev Loui Karlsson.

Leksand är nu klart för semifinal.

Brynäs–Leksand 2–3 (1–0, 1–2, 0–0, 0–1)

Kvartsfinalen i U18-SM herr

Första perioden: 1–0 (2.13) Leo Sumenkovic (Tim Lindstein, Vincent Häggström).

Andra perioden: 1–1 (26.00) Hugo Altörn (Lukas Lissel, Isak Leino), 2–1 (33.22) Leon Roos, 2–2 (35.23) Albin Kihlman (Leo Gürler, Noel Nord).

Förlängning: 2–3 (65.15) Loui Karlsson.

Slutresultat i serien: Brynäs–Leksand 1–2