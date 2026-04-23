Småkronorna gick förlorande ur sin andra match på U18-VM i Slovakien. Ett sent mål sänkte svenskarna i mötet med Tjeckien. Steven Ellis har utsetts de bästa svenskarna från 1–2-nederlaget.

Kevin Törnblom stred tappert mellan Sveriges stolpar i förlustmatchen mot Tjeckien.

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Dag 2 är avklarad, och det är de två lagen med störst lokalt stöd som har mest att glädjas åt just nu.

Slovakien och Tjeckien har tagit förstaplatsen i sina respektive grupper efter att ha säkrat sina andra raka segrar. Kanada och Danmark tog samtidigt sina första vinster i turneringen och gav sig själva nytt hopp.

Tyskland, Lettland, Sverige och Norge gick däremot segerlösa ur sina respektive matcher.

Sverige – Tjeckien 1–2

Om du gillar målglada tillställningar var det här inget för dig.

Men om du är ett fan av tjeckisk hockey är du sannolikt desto mer nöjd över att ditt lag har tagit förstaplatsen i Grupp B tack vare en 2–1-seger mot Sverige på torsdagen.

Båda lagen är spellediga på fredagen innan Tjeckien ställs mot Tyskland på lördag. Sverige möter samtidigt USA i den sena matchen i Bratislava.

Tjeckien var det klart bättre laget i den andra perioden, vilket till slut resulterade i en 1–0-ledning. Adam Klaus stod för en fin individuell prestation efter att ha fått pucken av Dominik Ripa, drog tillbaka den och sköt in ledningsmålet bakom Kevin Törnblom. Sverige fick kontakt via ett powerplay-mål efter 50:35, där Marcus Nordmark skickade in ett skott bakom Martin Psohlavec. Men Tjeckien avgjorde i slutminuten genom backen Jakub Vanecek, som säkrade segern.

Tjeckien

#5 Matyáš Michálek, back (2028): Det här var ytterligare en stabil insats från Michálek, en back född 2010. Trots att han är två år yngre än många andra spelare i turneringen fick han stort förtroende och mycket istid för att hjälpa till att stänga ner de svenska anfallarna. Han mäter 191 centimeter och använder sin räckvidd väl för att stöta bort puckar och hålla motståndarna på utsidan. Rörligheten är dessutom imponerande för hans storlek. Hans inledning på U18-nivå har varit mycket lovande och han ser ut att ha en ljus framtid.

#24 Šimon Katolický, vänsterforward: Katolický var en av spelarna som Tjeckien behövde få igång i den här turneringen. Han sågs tidigare som en möjlig förstavalsspelare i draften, men efter en svag säsong framstår han nu snarare som ett sent val. I den här matchen var han dock Tjeckiens bästa forward inledningsvis och fick iväg flera skott mot det svenska målet. Han gjorde inget mål, men spelade med ett självförtroende som man hoppats få se från start. Han har haft det tufft mot U18-landslagsmotstånd i år, men skjuter gärna och har en imponerande fysik på 193 centimeter.

Sverige

#1 Kevin Törnblom, målvakt (2027): Det kändes faktiskt som att Törnblom var den enda svensken som verkligen var på plats under större delen av matchen. Han var stabil både i träningsmatchen mot Lettland och i premiären mot Tyskland. I den här matchen såg Sverige för långsamma ut mot ett hungrigt Tjeckien, vilket gjorde att Törnblom behövde vara på topp för att hålla siffrorna nere.

#11 Alexander Command, center: Command är ingen spektakulär spelare, men han är smart. Han är mycket skicklig i tekningscirkeln och dessutom pålitlig i det defensiva spelet. Han har få svaga byten, vilket beror på att han är effektiv även utan puck. Även om han inte gjorde mål i den här matchen kändes det som att han gjorde tillräckligt, både med och utan puck, för att imponera på scouter.