Vill ta revansch – efter magplasket: ”Har lite att bevisa”

Småkronorna hade ett stökigt gruppspel i U18-VM men har nu tagit sig fram till en kvartsfinal. De slutade på en tredjeplats efter bland annat 1-9 mot USA.

Nu väntar ett starkt Kanada i kvartsfinal – där laget är ute efter revansch.

Malte Gustafsson och Småkronorna kliver in i kvartsfinal av U18-VM.

Sverige har en tuff uppgift framför sig under onsdagen. Klockan 14 släpps pucken i kvartsfinal av U18-VM, där Småkronorna får tuffast tänkbara motstånd. På andra sidan står nämligen Kanada, en nation som har två raka guld i turneringen. Dessutom vann de med 5-2 mot Sverige inför mästerskapet.

Nu väntar en klassisk vinn-eller-försvinn-match där svenskarna går in som underdogs.

— Det är kul att det drar igång, slutspelet. Vi har kanske inte skitmycket att ta med oss, positivt, från gruppspelet. Men sista matchen vinner vi med 10-1 mot Danmark med en bra start och mycket att ta med, säger Malte Gustafsson.

Vad är det som inte riktigt har klickat i gruppspelet?

— Det har varit lite ojämnt och starterna har inte varit skitbra. Sen har vi inte kommit upp i nivå riktigt under matcherna.

HV71-backen är en ledare i laget och en av dem som spelar mest match in och match ut. Efter matchen mot USA, som alltså slutade 9-1 till amerikanerna, har det varit ett ifrågasatt svenskt lag. I gruppen har de däremot behållit lugnet.

— Det är en bra grupp vi har. Sen är det så klart lite tungt efter USA-matchen men jag tycker att vi är bra på att hantera det.

I den sista gruppspelsmatchen mot Danmark studsade Sverige tillbaka. Det blev hela 10-1 efter en rejäl urladdning i inte minst den tredje perioden. En skön revansch från den tunga USA-förlusten.

— Vi har mer försökt att glömma den matchen. Vi tittade så klart på den men vi var inte riktigt med från början. Sen har vi inte ältat den matchen så mycket utan bara försökt att glömma, säger Malte Gustafsson.

På U18-VM är det också mycket som händer runt omkring laget. Inte minst mellan och efter matcher, där distraktionerna kan bli många. Samtidigt är det nog många som har dömt ut det här svenska laget efter matchen mot USA. Själva känner de mer en revanschlusta i sig att motbevisa tvivlarna.

— Absolut har vi revansch att ta ut, sen har vi också lite att bevisa, tycker jag. Så vi är taggade.

Kanada och Sverige möttes som sagt inför turneringen. Då skrevs siffrorna till 5-2 i fördel för Kanada. Nu möts lagen alltså igen, i skarpt läge.

— De kom ut hårt i början och vi var inte riktigt med på det då. Vi får se till att vara det i morgon. Sen när man möter dem lite har vi koll på några spelare också.

Kanada inledde U18-VM med en högst överraskande förlust mot Slovakien. Därefter har de vunnit med 6-0, 8-0 och 7-0 mot Lettland, Norge respektive Finland. Det är därmed ett lag som har tuggat igång i den här turneringen.

Vad vet ni om Kanada som motstånd?

— De är snabba och skickliga, de gillar att vända snabbt och kontra. Vi mötte dem innan och har lite koll på dem. Så länge vi gör vårt ska vi ha en bra chans tycker jag.

Vem skjuter er till semifinal?

— Elton (Hermansson) gör det.

