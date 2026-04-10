Småkronorna har fått en drömförstärkning inför U18-VM 2026. Så här kan laget ställa upp med Viggo Björck i truppen.

Det återstår fortfarande att se om en sådan som Elton Hermansson kommer loss till U18-VM. Klart är åtminstone att Sverige kommer att få ett riktigt starkt lag till årets turnering. I princip alla de bästa är tillgängliga och även en sådan som Viggo Björck är med i truppen. En förstacenter i SHL som nu kliver in i en U18-turnering mot sina jämngamla… ja, bara en sån sak kittlar rätt rejält.

Jag tycker också att det är ett homogent lag som är mycket samspelta.

Förutom Björck har många av dem varit med hela säsongen och även under flera år. Samtidigt finns det raketer som Wiggo Sörensson som inte hade gjort en enda landskamp inför den här säsongen. Nu är talangen från Boro/Vetlanda med i turneringen. En häftig resa som gör att Sveriges bredd på centerpositionen är väldigt djup, där det finns många som kan gå både som center och vinge.

Även på backsidan finns det en bra blandning mellan defensiva och offensiva backar.

Här ger jag ett förslag på hur Sverige kan ställa upp i U18-VM 2026.