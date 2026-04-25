Svenskt drömbesked: Stjärnbacken gör comeback mot USA

Småkronorna har varit drabbade av sjukdomsbesvär i inledningen av U18-VM. I den första matchen var det Marcus Nordmark som saknades – i den andra Malte Gustafsson.

Mot USA har Sverige nu för första gången i turneringen fullt lag.

Malte Gustafsson saknades senast men gör nu comeback för Småkronorna mot USA.

Foto: David Wreland / Bildbyrån.

Efter den tunga förlusten mot Tjeckien i torsdags har Sverige nu en viktig match framför sig mot USA. Vid förlust riskerar de att sluta trea i gruppen och få Finland eller Kanada i en kvartsfinal. Vid seger kan de däremot ta ett grepp om andraplatsen.

Då kommer också ett viktigt besked för Småkronorna.

Malte Gustafsson är tillbaka i laget efter att ha missat torsdagens match. HV71-backen är en av Småkronornas viktigaste spelare och är den stora ledaren på backsidan. Storlöftet spelade över 22 minuter i premiären mot Tyskland, vilket var mest av alla i hela laget. Han är också topprankad inför NHL-draften och är en spelare som Johan Rosén med stab verkligen lutar sig mot.

Malte Gustafsson saknades senast – är nu tillbaka

Det är med andra ord ett välkommet tillskott för svenskarna inför matchen mot USA. De båda nationerna är två av favoriterna i turneringen och möttes bland annat i Hlinka-Gretzky Cup-finalen i höstas. Under säsongen har de spelat fyra matcher och vunnit två var.

Nedsläpp är klockan 16 och matchen visas på SVT.

