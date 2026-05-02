Från kval med MoDo – till VM-poängkung: ”Tagit lite tid”

Elton Hermansson och Sverige är i final av U18-VM. Den snitsiga forwarden leder också poängligan i turneringen inför lördagens match mot Slovakien.

— Han är här för att vinna och det är lätt att haka på honom, säger lagkamraten Måns Gudmundsson om Hermanssons turnering.

Elton Hermansson ska under lördagen spela final i U18-VM.

Foto: Bildbyrån & Hockeysverige.se.

Under lördagen har Sverige chansen att vinna guld i U18-VM. De möter hemmanationen Slovakien i en turnering som har varit rent ut sagt galen så här långt. Småkronorna har förlorat med 9-1 mot USA, som i sin tur åkte ut mot Lettland i kvartsfinalen. Slovakien vann samtidigt sin grupp efter att ha vunnit mot Kanada, och är nu i final.

Två av spelarna som har stuckit allra mest, i två olika bemärkelser, är Elton Hermansson och Måns Gudmundsson.

Färjestadsbacken har imponerat inte minst i det fysiska spelet den här turneringen. Mot Kanada fick han också stort förtroende och var en av spelarna som fick allra mest istid.

— Jag har bara gått ut och spelat mitt spel. Jag har spelat hårt, rejält och använder min kropp för den har jag. Sen vill jag använda mitt huvud som jag är bra på, säger han i podcasten ”Framtidens stjärnor”.

Lagkamraten Hermansson har samtidigt varit den ledande spelaren framåt för svensk del. Han får också de stora rubrikerna och har stått för en hel del virala individuella prestationer. Men samtidigt är det spelare som Gudmundsson som låter de offensiva spelarna spela sitt spel.

— Det är grymt viktigt att ha såna lirare ute på isen. Det är många fina och bra tajmade tacklingar från Måns den här turneringen. Samma har jag sett från många av våra större backar. De är extremt viktiga. Speciellt när man inte är så fysisk själv är det skönt att ha dem där bak, säger Elton.

Elton Hermansson går för guld i U18-VM

Med elva poäng på sex matcher är Elton Hermansson så här långt U18-VM:s poängkung. Han är också bara en poäng ifrån att slå sig in på en topp tio-lista över bästa U18-VM någonsin av en svensk.

Han kommer också från en händelserik säsong. Sedan storlöftet flyttade hem till MoDo har han fått känna på spel i Hockeyallsvenskan. När säsongen i MoDo sedan tog slut fick han någon dags vila innan han satte sig på planet.

Hur var omställningen att gå från allsvenskt slutspel till U18-hockey?

— Det är inte så stor omställning för mig tycker jag. Det är hög fart och hög intensitet i båda. Sen är det så klart speciellt att åka ur från ett slutspel och sen upp på det igen direkt. Det har tagit lite tid att komma in i det men det känns bra nu, tycker jag.

Mot Tjeckien var det också Hermansson som låg bakom segern. I övertiden dansade han igenom det tjeckiska försvaret innan Bosse Meijer snappade upp en retur och satte 4-3.

Måns, hur är det att ha en sån som Elton i laget?

— Han kommer in med ett stort ledarskap och visar att han är här och vill hjälpa laget. Han är här för att vinna och det är lätt att haka på honom. Jag är bara chockad, jag trodde inte att jag skulle få se nåt sånt på så nära hål, skitsnyggt mål men tråkigt att det blev bortdömt.

Source: WJC-18 Scoring Leaders @ Elite Prospects