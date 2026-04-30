Viktor Arvidsson ser ut att missa ännu en ödesmatch för Boston Bruins. Inför nattens sjätte möte mot Buffalo Sabres talar mycket för att svensken tvingas stå vid sidan – efter den tunga tacklingen han fick av Mattias Samuelsson i match fyra.

Boston Bruins spelar ännu en match med kniven mot strupen natten mot lördag.

Det mesta tyder på att man återigen får klara sig utan en av sina viktigaste offensiva pjäser.

Huvudtränaren Marco Sturm meddelade under torsdagen att den svenske forwarden Viktor Arvidsson sannolikt missar fredagens sjätte match i serien mot Buffalo Sabres. Arvidsson ådrog sig en överkroppsskada i match fyra efter en brysk tackling från Sabres halvsvenske back Mattias Samuelsson. Han missade sedan match fem i serien.

– Jag tror inte det, svarar Sturm på Boston Globes fråga om Arvidsson kan komma till spel. Kanske sker ett mirakel över natten, men vi planerar för att han inte spelar.

För Bruins är beskedet ett tungt avbräck – inte minst med tanke på Arvidssons betydelse under säsongen. Den 33-årige svensken studsade tillbaka starkt och stod för 25 mål och totalt 54 poäng på 69 matcher i grundserien. I slutspelet har han dessutom bidragit med två mål i serien mot Sabres.

Boston befinner sig i ett pressat läge efter att ha hamnat i underläge 3–2 i matcher. Laget lyckades dock hålla liv i serien genom en dramatisk 2–1-seger efter förlängning i Buffalo senast, vilket tvingade fram en sjätte match på hemmais.

Att då sakna en målskytt som Arvidsson – känd för sin energi, snabbhet och näsa för mål – kan bli avgörande. Svensken deltog inte heller i träningen efter skadan, vilket ytterligare stärker bilden av att comebacken dröjer.

