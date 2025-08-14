Truppen som tar ny sats mot medaljerna i U18-VM

1–2 mot USA i semifinalen och 1–2 mot Tjeckien i bronsmatchen.

Efter missade medaljen i U18-VM i januari tar svenska damjuniorerna nu ny sats mot mästerskapet 2026.

– Ska vi gå långt på ett VM efter årsskiftet, så är det tillsammans som vi ska göra det, säger förbundskapten Andreas Karlsson när truppen presenteras.

Förbundskapten Andreas Karlsson och Tilde Grillfors. Foto: Bildbyrån (montage).

Det är med stor revanschlust som det svenska U18-landslaget, med förbundskapten Andreas Karlsson i spetsen, nu tar ny sats inför juniormästerskapet i Kanada 2026. Efter den där missade medaljen i bronsmatchen i januari samlas nu landslaget i slutet av augusti. Dessutom gör man det med flera återvändande spelare för att förbereda sig på utmaningen.



– Det är det som driver oss framåt. Vi vill spela om medaljerna. Men för att ta sig dit måste man göra resan och det är den vi börjar nu, säger Andreas Karlsson i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Det är positivt att vi har så många spelare med mästerskapsrutin. De har spelat tuffa matcher där allting har ställt på sin spets och kan förhoppningsvis dela med sig av den erfarenheten och kunskapen till de nya spelarna.



Turneringen som påbörjar resan spelas i finska Vierumäki och Finland, Schweiz och Tjeckien står för motståndet.



– Tre bra motståndare som ger oss ett riktmärke var vi står i den europeiska konkurrensen. Tjeckien har vi en historik av på de två senaste VM-turneringarna, så det ska bli kul att få gå upp mot dem igen och mäta vår slagstyrka, säger Karlsson.

Truppen

Målvakter:

Thea Holmberg, Karlskrona HK Meja Engelin, Frölunda HC

Backar:

Selma Karlsson, Brynäs IF Malva Lindgren, HV71 Emma Johnson, Linköping HC Nike Bondesson, Frölunda HC Ebba Westerlind, Frölunda HC Tilie Ytfeldt,Brynäs IF Lova Karlström, MoDo Hockey

Forwards:

Filippa Fernström, Brynäs IF Miranda Lindström, MoDo Hockey Tilde Grillfors, Brynäs IF Edith Larsson Örnkloo, Luleå HF Vera Edling, Brynäs IF Matilda Österman, Brynäs IF Ida Melin, Brynäs IF Inez Nygren, Luleå HF Greta Johansson, Järveds iF Maja Stäring, Frölunda HC Ebba Hesselvall, Brynäs IF Nellie Norén, Färjestad BK Maja Åkerlund, MoDo Hockey

Spelschema

Torsdag 28 augusti

15.00 Sverige-Finland

Fredag 29 augusti

18.00 Sverige-Schweiz

Lördag 30 augusti

11.00 Sverige-Tjeckien