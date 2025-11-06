16-åringen fortsätter leverera — fyra mål på två matcher

Ebba Hesselvall fortsätter att leverera för det svenska U18-landslaget. Som underårig har hon nu gjort fyra mål på två matcher.

I dagens match mot Tjeckien klev 16-åringen fram med två mål i 3-2-segern.

Det brukar vara jämna matcher mellan Sverige och Tjeckien. Likaså blev det i dag när de båda lagen drabbades samman på U18-nivån. Där drog också Sverige det längsta strået och vann med 3-2.

Precis som i gårdagens förlust mot Finland var det Ebba Hesselvall som levererade framåt.

Hon klev återigen fram med två mål och har nu gjort fyra mål på två matcher. I den här matchen blev det också en avgörande insats när Sverige till slut alltså vann med uddamålet. Det övriga målet stod Miranda Lindström för. Tilde Sundnäs Grillfors hade två assist i matchen.

Samtidigt gjorde Meja Engelin en stark match i kassen.

Nu väntar en sista match i turneringen. Det i morgon mot Finland, där Sverige får chans till revansch.

Source: Sweden U18 (all) @ Elite Prospects