Ebba Hesselvall, född 2009, visade vägen när U18-landslaget mötte Finland i en träningsmatch. Slutsiffrorna skrevs till 4–5.

Ebba Hesselvall och förbundskapten Andreas Karlsson. Foto: Bildbyrån (montage).

Resan mot JVM fortsatte under onsdagen när Team 18 dam spelade en träningsmatch inför sin 3-nationsturnering i Tjeckien. Finland stod för motståndet och Andreas Karlssons gäng fick vara med om en målrik första period där resultattavlan till slut visade 4–5 efter 60 minuter.



Det var dock den där första perioden som satte tonen för mötet. Finland tog tag i matchen genom att göra 1–0 på en retur, men gång på gång när Sverige fann sig själva i ett underläge svarade man genom sin egna offensiv.



En studsande puck vid en kontring gav 1–1 för Matilda Österman och ett läckert skott av Ebba Hesselvall slutade i 2–2 efter att Finland tagit ledningen igen via powerplay. Därefter kom återigen ett ledningsmål för Finland innan Hesselvall svarade på nytt via en retur. Då i spel fem mot tre för Sverige.



Den andra perioden var betydligt mer målsnål och gav endast ett mål för Finland.



I den tredje perioden bröts till slut den svenska trenden när Finland för första gången gick ifrån till en tvåmålsledning (5–3). Då efter en pass upp i mitten och ett friläge mot Elin Löwenadler i mål.



Efter att Edith Örnkloo Larsson slitit sig loss i offensiv zon kunde Maja Stäring reducera till 4–5, men det blev det sista jublet i Tjeckien för denna dag.



Finland – Sverige: 5–4 (3–3, 1–0, 1–1)

Finland:

Sverige: Matilda Österman, Ebba Hesselvall (2), Maja Stäring,

Spelschema U18-landslaget

Onsdag 5 november

15.00 Finland-Sverige



Torsdag 6 november

16.00 Tjeckien-Sverige



Fredag 7 november

13.00 Sverige-Finland