Styrkebesked inför JVM: Lämnar obesegrade

Svea Nordqvist var lagkapten för Sverige i Tranås.

Foto: Michael Erichsen / Bildbyrån.

Sverige fick en flygande start på matchen i Tranås när Greta Johansson sköt 1–0 i powerplay och Emma Johnson, som även blev utsedd till turneringens bästa back, utökade till 2–0. Japan reducerade dock i spel fem mot tre genom Kotsuru Sasaki före den första periodpausen.

I den andra perioden kopplade Sverige ett ännu fastare grepp om matchen. Svea Nordqvist satte 3–1 i numerärt överläge och Malou Hassinen utökade till 4–1.

Japan knappade in till 4–2 i den tredje akten, men Alice Moberg sköt lugnande 5–2 för hemmalaget med knappt tre minuter kvar. Slutskedet blev grinigt när Filippa Fernström åkte på ett matchstraff för boarding. Japan tröstmålade i det efterföljande överläget, men Sverige höll undan och vann skottstatistiken med utskåpningssiffrorna 48–12.

Det var Sveriges tredje raka seger den här helgen och de tog därmed även hem turneringssegern. I januari väntar sedan ett junior-VM för den här gruppen.

Matchfakta

Sverige – Japan 5–3 (2–1, 2–0, 1–2)

Första perioden: 1–0 (03.23) Greta Johansson (Ebba Hesselvall, Hedvig Augustsson) PP1 2–0 (11.35) Emma Johnson (Malou Hassinen) 2–1 (15.47) Kotsuru Sasaki (Momona Fukuzawa, Cocona Fukuzawa) PP2

Andra perioden: 3–1 (28.49) Svea Nordqvist (Hedvig Augustsson) PP1 4–1 (33.51) Malou Hassinen (utan assisterande)

Tredje perioden: 4–2 (53.26) Cocona Fukuzawa (Momona Fukuzawa) 5–2 (56.32) Alice Moberg (Ebba Hesselvall) 5–3 (59.31) Momona Fukuzawa (Kotsuru Sasaki, Salka Kiyokawa) PP1

Skott: 48–12 (10–6, 19–1, 19–5)

Utvisningar: SWE: 4x2 min, 1x5 min, 1x20 min (Matchstraff: Filippa Fernström). JPN: 3x2 min.

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