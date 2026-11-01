Vinner TV-pucken - efter finalrysare

Stockholm vinner finalen i förlängning. Foto: Skärmklipp/SVT

De två förhandsfavoriterna gjorde upp i finalen av TV-pucken på pojksidan och det blev en rafflande finalmatch.

Isak Rosenström skulle ge Skåne ledningen halvvägs in i den första perioden.

Stockholm mästare efter rysare

I den andra perioden skulle Stockholm kvittera med drygt sex minuter kvar att spela genom Edward Göransson. När matchen sedan såg ut att vara på väg mot förlängning klev Liam Klarén fram med ett klassiskt TV-pucken-mål när han "zorrade" in 2-1-målet.

-- Ojojoj, han gör det!, utbrister Jonas Andersson i SVT.

-- Det är inte sant!, svarar Chris Härenstam.

Stockholm gav dock inte upp. Med knappt två minuter kvar kunde man kvittera i spel 6-4 mot fyra genom Hugo Kramberg Hjertonsson, ett mål som tvingade fram en förläning.

I förlängningen kunde sedan Gustav Boman avgöra efter en vacker soloprestation och skicka titeln till Stockholm.

Stockholm - Skåne 3-2 (0-1, 2-1, 1-0)

Stockholm: Edward Göransson, Hugo Kramberg, Hjertonsson

Skåne: Isak Rosenström, Liam Karlén