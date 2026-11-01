Västerås knäckte SSK - sjätte raka med poäng

Västerås besegrade SSK. Foto: Bildbyrån

Foto: BILDBYRÅN

Västerås IK säkrade alla tre poäng i söndagens allsvenska möte hemma i ABB Arena Nord mot tabellfyran Södertälje SK. Matchen slutade 4–1 till hemmalaget efter ett starkt ryck i den sista perioden.

Matchinledningen blev händelserik där Västerås spräckte nollan i undertal genom Niclas Lundgren efter sex minuters spel. Södertälje svarade dock snabbt och kvitterade i ett numerärt överläge fem minuter senare genom Gabriel Olsson.

I den andra perioden tog Västerås återigen ledningen när Theo Keilin utnyttjade ett powerplay till 2–1. SSK försökte pressa på för en kvittering i slutperioden, men i stället var det hemmalaget som klev fram och avgjorde. Anton Mylläri sköt 3–1 innan Melker Bertals fastställde slutresultatet till 4–1 i matchminut 60.

Västerås målvakt Benedikt Oschgan storspelade och räddade 20 av 21 skott.

Resultatet innebär att Södertälje ligger kvar på 4:e plats i tabellen, medan Västerås avancerar till 10:e plats.

Matchfakta

Västerås IK – Södertälje SK 4–1 (1–1, 1–0, 2–0)

Första perioden: 1–0 (06.03) Niclas Lundgren (Felix Johansson, Adam Arvedson) spel fyra mot fem. 1–1 (11.18) Gabriel Olsson (Veikko Loimaranta, Roope Laavainen) spel fem mot fyra.

Andra perioden: 2–1 (36.01) Theo Keilin (Simen Andre Edvardsen, Sebastian Falk) spel fem mot fyra.

Tredje perioden: 3–1 (49.13) Anton Mylläri (Oscar Birgersson, Felix Johansson). 4–1 (59.10) Melker Bertals (Simen Andre Edvardsen, Niclas Lundgren).

Skott: 32–21 (6–14, 14–3, 12–4).

Utvisningar: VIK 2x2 min. SSK 2x2 min.

Publik: 2 558 (ABB Arena Nord).