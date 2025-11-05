Uttagen i landslaget – som underårig: ”Nästa steg”

Förra året var det Ebba Hesselvall. Nu är det Elsa Blårand, Moa Stridh och Tilia Lindgren. För hockeysverige.se förklarar nu förbundskapten, Andreas Karlsson, beslutet att ta ut de dubbelt underåriga i U18-landslaget.

– Man vill inte jäkta fram någonting, men hitta den nivå som är bäst för hennes utveckling, säger Karlsson till hockeysverige.se om Lindgren.

U18-landslagets förbundskapten, Andreas Karlsson, och Tilia Lindgren. Foto: Bildbyrån och Simon Eld (montage).

KALMAR



När Andreas Karlsson presenterade sin trupp till U18-landslagets samlingen i Tjeckien, 3–7 november, fanns både Moa Stridh och Tilia Lindgren med. Detta trots att båda spelare är födda 2010 – två år senare än de äldsta i laget. Några dagar senare tillkom även Elsa Blårand – från samma kull.



Gemensamt för trion är att de redan fått speltid i SDHL, samtidigt som de egentligen har åldern inne för att spela TV-pucken.



Hockeysverige.se bevakade turneringen på plats i Kalmar och bad förbundskapten ge sin syn på Västerbottens spetsforward, som utmärkte sig redan 2024.



– Om jag tittar på den här matchen (kvartsfinalen) så tycker jag att hon spelar mer av ett lagspel, börjar Andreas Karlsson berätta om Tilia Lindgren.

– Alltså att hon tar ansvar åt båda hållen och gör det jobbet. Det är något som är viktigare ju äldre man blir. I fjol var det kanske mer spel själv med pucken. Där ser jag en skillnad nu, fortsätter han.



Lindgren och Västerbotten blev utslagna av Stocholm redan i kvartsfinalen, men 15-åringen avslutade ändå turnering som poängbästa spelare. Något även Ebba Hesselvall gjorde i fjol för Södermanland då hon på sätt och vis visade vägen för dessa tre.



Brynäs stortalang blev precis som Blårand, Stridh och Lingren uttagen i U18-landslaget som dubbelt underårig. Ett beslut som senare gav spel i JVM.



– Sen om man tittar över hennes säsong (Tilia Lindgrens) så är det en spets som sticker ut. Hon har ett jättefint skott, är stark på pucken och spelar ganska moget nu – dels när hon spelar i SDHL (med Skellefteå), men även när hon spelar med killarna i U16 och i NDHL med Björklöven. Hon har startat säsongen på ett jättebra sätt och jobbar väldigt hårt, blockar skott med mer. Det ser vi nu. Jag tycker att hon har tagit kliv från fjolåret, säger Karlsson.

Karlsson förklarar beslutet: ”Nästa steg”

Förbundskaptenen fortsätter om beslutet att ta ut Tilia Lindgren i U18-landslaget redan nu.



– Någonstans handlar det om att utmana. Man vill inte jäkta fram någonting, men hitta den nivå som är bäst för hennes utveckling. Jag tror att nästa steg blir just att sätta i kontext mot U18 med internationellt motstånd, precis som jag sa gällande Ebba Hesselvall för ett år sedan. Vi tar inte spelarna mot landslaget innan de är inne i U16-åldern, men när man börjar komma in i landslagsprogrammet blir man uttagningsspar.

– Nu har vi tagit ut två 10:or för att… någonstans handlar det om en konkurrenssituation och en tävling, att man ska tävla om att få ta på sig den gulblåa matchdräkten.



Till det hela hör att de senaste kullarna på flicksidan har producerat spelare med en annan typ av spets. En analys som Karlsson instämmer i.



– Absolut, det finns jättemånga. Nu när jag ser matcherna här då, men även när jag såg kvalspelet nere i Ulricehamn. Man ser att det finns jättemånga spelare som sticker ut och har jättemycket spel i sig, vilket vi försöker titta på, säger förbundskaptenen och fortsätter:

– Det är inte bara om man gör mycket mål eller poäng eller så. I en del matcher kan det fortfarande vara lite skillnad mellan lagen, men jag tycker att det kommer fram spelare och att det börjar se bättre ut i TV-pucken. Det blir mer ett lagspel, och inte lika mycket en mot en.

Spelschema U18-landslaget

Onsdag 5 november

15.00 Finland-Sverige – förlust 4–5 (Läs mer här)



Torsdag 6 november

16.00 Tjeckien-Sverige



Fredag 7 november

13.00 Sverige-Finland

Trupp U18-landslaget

Målvakter

1. Elin Löwenadler, Karlskrona

35. Meja Engelin, Frölunda

Backar

2. Elsa Blårand, Linköping HC

3. Selma Karlsson, Brynäs

4. Malva Lindgren, HV71

5. Emma Johnson, Linköping

8. Svea Nordqvist, Brynäs

16. Tillie Ytfeldt, Brynäs

26. Nova Stålnacke, Skellefteå AIK

Forwards

11. Miranda Lindström, MoDo

12. Tilde Grillfors, Brynäs

15. Edith Larsson Örnkloo, Luleå

17. Tilia Lindgren, Björklöven

18. Matilda Österman, Brynäs

19. Ida Melin, Brynäs

20. Inez Nygren, Luleå

22. Maja Stäring, Frölunda

24. Ebba Hesselvall, Brynäs

25. Nellie Norén, Färjestad

27. Maja Åkerlund, MoDo

28. Nova Åberg, SDE

29. Moa Stridh, Frölunda



