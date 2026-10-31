TV-pucken idag: Så spelas semifinalerna

Dags för semifinaler i TV-pucken 2026. Foto: Bildbyrån.

TV-pucken 2026: Nyheter | Spelschema & resultat Pojkar | Spelschema & resultat flickor | Poängliga & statistik |

Redan i torsdags spelades tjejernas kvartsfinaler och då tog sig Värmland, Norrbotten, Dalarna och Göteborg vidare till semifinal. Igår spelades pojkarnas kvartar och då var Västmanland, Skåne, Stockholm och Göteborg starkast.

Idag, den 31:a oktober, är det dags för semifinal för både pojkarna och flickorna. Under söndagen spelas sedan bronsmatcherna och finalerna, där medaljörerna av TV-pucken 2026 ska koras.

Regler för TV-pucken 2026

Spelarna är i första hand födda 2011. Du representerar inte ditt klubblag utan ditt distrikt.

Matcherna spelas i 2x20 minuter. Vid oavgjort väntar förlängning och vid behov kan även straffar avgöra matchen.

Så spelas semifinalerna i TV-pucken 2026​

Flickor:

10:15 Värmland – Norrbotten

12:00 Göteborg – Dalarna

Pojkar:

Lördag 14:25 Västmanland – Skåne

Lördag 16:10 Stockholm – Göteborg

Hur ser jag TV-puckens semifinaler på TV?

SVT sänder från hela finalhelgen (29 oktober till 1 november) i Örnsköldsvik.

Så här sänder de idag, lördag 31 oktober:

10.10-13.50, SVT1/SVT Play, TV-pucken, semifinaler (flickor)

14.15-17.30, SVT1/SVT Play, TV-pucken, semifinaler (pojkar)

Programledare: Dusan Umicevic.

Kommentatorer: Chris Härenstam och Peter Jonsson.

Experter: Jonas Andersson och Maria Rooth.

Poängligan i TV-pucken 2026: Pojkar

Source: TV-PUCKEN Scoring Leaders @ Elite Prospects

Poängligan i TV-pucken 2026: Flickor

Source: TV-PUCKEN-W Scoring Leaders @ Elite Prospects

Hur gick TV-pucken 2025?

TV-pucken för tjejer har spelat sedan 2019. På flicksidan tog Värmland 2025 sin första seger i TV-pucken. Småland har vunnit flest gånger. De har stått som mästare vid två tillfällen.

På pojksidan har turneringen spelats sedan 1959. Där är Stockholm det mest framgångsrika distriktet, med 18 segrar. De två senaste åren har Småland vunnit. De har totalt vunnit vid sex tillfällen. Ifjol besegrade de Skåne i finalen med 4–1.