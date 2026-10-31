Svensk kross i "VM-genrepet" - körde över Finland

Firma Leon Roos och Joakim Dahl imponerar även i landslaget. Foto: Bildbyrån.

Det svenska U17-landslaget är just nu i Kanada för att ladda upp inför sitt första "mästerskap": "World U17- Hockey Challenge". En turnering som ofta brukar benämnas som inofficiella U17-VM. Det är den första riktigt stora landslagsturneringen som en ny kull spelar.

I natt spelade Sverige en träningsmatch mot Finland inför turneringen - och visade då storform. Sverige vann nämligen med hela 9-2.

Finland tog ledningen med 1-0, innan Brynäsduon Leon Roos och Joakim Dahl gjorde ett varsitt mål som vände på matchen. Finland kvitterade sen till 2-2 innan det var Sverige för hela slanten.

3-2 kom från Milo Spelkvist

4-2 kom från Anton Toivola Henriksson

5-2 sattes av Melker Wersäll

6-2 av Wilson Boumedienne

7-2 kom från Ted Burström.

8-2 och 9-2 kom sedan återigen från Brynäs superduo Dahl och Roos som satte ett ytterligare mål vardera.

Så spelas inofficiella U17-VM

Sverige premiärspelar på måndag kväll mot Tjeckien. De har sedan ett av de två kanadensiska lagen, Kanada Vit, i gruppavslutningen innan det är dags för slutspel. I den andra gruppen spelar Finland, USA och Kanada Röd.

Sverige jagar sin första turneringsseger i inofficiella U17-VM sedan 2016. Sedan dess har man tre bronsmedaljer som främsta resultat.