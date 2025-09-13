Dag två av flickornas gruppspel i TV-pucken är över.

Här är resultaten, förutsättningarna och spelarna som sticker ut.

Västergötlands Moa Stridh kliver fram i år igen. Foto: Bildbyrån (montage).

Grupp A

Dalarna och Värmland har satt sig i förarsätet inför den sista dagen av kvalet.



Fina poängprestationer av spelare som Tilda Wigg och Hilla Ytfeldt säkrade storseger för de förstnämnda mot Gästrikland/Hälsingland tidigare under dagen, medan Värmland höll ifrån till 2–0 mot Örebro. Båda topplagen i tabellen, som ser ut att gå till slutspel, höll nollan. I Värmland räddade Clara Björck fyra av fyra skott, medan Lucy Karlström räddade åtta för Dalarna.



Under söndagen väntar ett spännande möte där gruppens, just nu, poängbästa lag möts för att göra upp om förstaplatsen.



Hilla Ytfeldt är just nu poängdrottning i gruppen med tre mål och fem assist.

Örebro Län – Västmanland: 2–0

Örebro: Emmie Dahlström, Tuva Fromell.

Västmanland: –

Gästrikland/Hälsingland – Dalarna: 0–6

Gästrikland/Hälsingland: –

Dalarna: Tilda Wigg (2), Isa Sinko, Nona Unger, Ines Sundnäs Grillfors, Love Eljas.

Värmland – Örebro Län: 2–0

Värmland: Lilli Labraaten, Leia Rudehov Hjalmarsson.

Örebro Län: –

Västmanland – Gästrikland/Hälsingland: 3–2

Västmanland: Ida Selarö, Kajsa Höglund (2) – GWG straff)

Gästrikland/Hälsingland: Elsa Sedvall, Elvira Åström,

Grupp B

När vi går över till Grupp B är det de väntade lagen som ligger i topp.



Stockholm och Södermanland är ofta med och utmanar långt in i TV-pucken och ser nu ut att vara på väg till slutspel. Detta trots att ingen spelare stuckit iväg i poängproduktionen i kvalet. Däremot blev Ines Nordlund den stora hjälten för Södermanland när hon säkrade segern mot Uppland via straffläggning.



Både SIF-laget och Östergötland/Gotland har tre poäng och kan vara med och störa under söndagens avgörande. Östergötland/Gotland har chansen att gå om Södermanland redan imorgon bitti.

Uppland – SIF-laget: 0–5

Uppland: –

SIF-laget: Wilma Hancke, Thea Turesson (2), Elsa Desiré Bergström (2)

Östergötland/Gotland – Stockholm: 1–3

Östergötland/Gotland: Ella Brandt.

Stockholm: Vilde Forslund (2), Märta Palm.

Södermanland – Uppland: 3–2

Södermanland: Tyra Landin – Nordström (2), Ines Nordlund (GWS – straff)

Uppland: Emilia Sundell, Ylva Zäll.

SIF-laget – Östergötland/Gotland: 1–5

SIF-laget: Thea Turesson

Östergötland/Gotland: Alva Damberg, Sara Östrup (2), Thuvali Bladhammar Sagrell, Olivia Söderquist.

Grupp C

Ångermanland är laget som sticker iväg i denna tabell. Detta efter att man gjort åtta mål framåt under lördagen, samt hållit nollan över två raka matcher. Mötet med Jämtland var en rejäl överkörning med hela 61 skott framåt, men 3–0-segern mot Västerbotten får snarare klassas som en stöld.



Tilia Lindgren, som nyligen gjorde två mål i SDHL-debuten (!), nollades, precis som hela Västerbotten. Detta trots att man vann skotten mot Ångermanland med 36–10. Mimmi Kåhrström i Ångermanlands mål räddade alltså samtliga 36 puckar.



Ångermanland har nu åtta poäng inför sista dagen medan Norrbotten (4), Västerbotten (3) och Medelpad (3) jagar strax där bakom.

Ångermanland – Jämtland/Härjedalen: 5–0

Ångermanland: Liv Pettersson, Milla Häggström, Sofia Andersson, Levina Wallin, Enya Johansson.

Jämtland/Härjedalen: –

Medelpad – Norrbotten: 0–4

Medelpad: –

Norrbotten: Elsa Morin (2), Alina Lidström, Emmy Andersson,

Västerbotten – Ångermanland: 0–3

Västerbotten: –

Ångermanland: Liv Pettersson, Felicia Olsson, Minna Sjölund.

Jämtland/Härjedalen – Medelpad: 2–7

Jämtland/Härjedalen: Cornelia Dahlberg, Matilda Adamsson.

Medelpad: Thea Slagner Asplund (2), Sonja Skog, Isabella Jonsson, Greta Aspholm, My Nilsson, Tillie Sandström.

Grupp D

I grupp D bjuder Västergötlands Moa Stridh på succé, precis som väntat efter fjolårets guld.



Talangen född 2010 inledde dagen med fem mål mot Blekinge och avslutar dagen med att toppa hela poängligan i TV-pucken med nio mål (0 assist) på tre matcher. Och ändå var det Göteborg som vann den där viktiga matchen senare under dagen.



Göteborg, Västergötland och Skåne har nu alla sex poäng var inför kvalets sista dag. Skåne och Göteborg möts under morgonen innan Västergötland och Skåne gör upp under eftermiddagen.

Västergötland – Blekinge/Bohuslän-Dal: 10–1

Västergötland: Andrea Andersson, Moa Stridh (5), Alva Lindqvist, Iris Fransson, Linnéa Ekeroth Fors, Moa Karlsson.

Blekinge/Bohuslän-Dal: Jennifer Girnus.

Skåne – Småland: 1–0

Skåne: Ella Mossberg.

Småland: –

Göteborg – Västergötland: 3–1

Göteborg: Wanda Svedholm Torgersson, Hedvig Augustsson, Agnes Hagenlöv.

Västergötland: Moa Stridh.

Blekinge/Bohuslän-Dal – Skåne: 0–4

Blekinge/Bohuslän-Dal: –

Skåne: Ronja Bjarneborg, Niya Kpatcha Swenson, Ella Mossberg (2).