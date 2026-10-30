Haruka Toko är klar för spel i HV71.

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HV71 riskerar att tappa tre framträdande spelare i form av Thea Johansson, Justine Reyes och Kennedy Bobyck som ska vara med på camperna i PWHL och tävla om en plats i proffsligan.

Nu har SDHL -klubben hittat en ersättare till stjärnorna.

Under fredagen presenterar HV värvningen av japanskan Haruka Toko som närmast kommer från Linköping.

– Jag ser fram emot en ny utmaning och att komma till HV71. Mina styrkor ligger i offensiven så jag hoppas kunna en kraft framåt och skapa målchanser till mig och mina lagkamrater, säger Toko via klubbens hemsida .

Haruka Toko lämnade Linköping – klar för HV71

Haruka Toko flyttade till Sverige när hon skrev på för Linköping 2019. Hon återvände sedan inför säsongen 2022/23 och tillbringade sedan fyra raka säsonger i LHC innan hon lämnade inför årets säsong. Tokos bästa säsong i SDHL kom 2023/24 när hon gjorde hela 43 poäng på 36 matcher och kom på en delad femteplats i poängligan.

De senaste två säsongerna har 29-åringen dock missat ett stort antal matcher och noterats för sammanlagt 14 poäng på 25 matcher.

– Vi är väldigt glada över att kunna knyta till oss en spelare av Harukas kaliber. Fem års erfarenhet av SDHL i kombination med hög internationell erfarenhet gör att vi får in en spelare som kan bidra både på och utanför planen, säger HV71:s general manager Björn Liljander.

Totalt har Haruka Toko gjort 101 poäng på 126 matcher i SDHL. Under sin karriär har Toko även spelat tre OS och sju VM-turneringar för Japan.