Historiska firandet: "Dunka jävligt mycket musik"

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TV-pucken 2026: Nyheter | Spelschema & resultat Pojkar | Spelschema & resultat flickor | Poängliga & statistik |

Med hjälp av en hållen nolla hela vägen från och med sista kvalmatchen är Norrbotten vinnare av TV-pucken 2026. Därmed har också distriktet nått den där första medaljen som man har hoppats ska komma efter Luleås dominans i SDHL.

– Det är helt jävla sjukt. Det här hade vi inte förväntat oss. Nu står vi här och har vunnit, börjar kaptenen Kerstin Lundqvist direkt från isen där hockeysverige.se träffar henne.

– Det är jättestort. Vi har skrivit historia. Vi börjar skriva den efter kvarten när vi vann och nu står vi här i final och har vunnit.

Amanda Persson, som räddade de där puckarna, hyllas stort av samtliga, men det kommer ta tid att sjunka in.

– Man har knappt fattat, det är stort. Underbart, säger huvudtränaren Toni Hietala.

"Vi ska dunka jävligt mycket musik"

Hur stolt är du över tjejerna?

– De har kommit ihop som grupp, vi har världens starkaste sammanhållning och finaste gäng. Jag unnar dem det här. Jag får gåshud.

Hur mycket betyder det för Norrbotten som distrikt?

– Det betyder jättemycket för alla småtjejer i de mindre orterna och i Luleå som har ett elitlig. Det är för alla småtjejer, att vi kommer från Norrbotten och tar det här. Det är bara att kämpa på.

Näst på schemat är helt enkelt firandet.

– Vi ska dunka jävligt mycket musik på bussen, säger hjälten Amanda Persson.

– Ingen aning, man blir väl blöt om inte annat, skrattar huvudtränaren Hietala.