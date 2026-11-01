Hjältens galna slutspel: Noll (!) insläppta mål

Norrbotten vann efter Amanda Perssons mäktiga slutspel.

Foto: Jonas Forsberg / Bildbyrån.

2HÄGGLUNDS ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)

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Norrbotten har för första gången vunnit guld i TV-pucken på flicksidan. Efter 1–0, 1–0 och 2–0 i slutspelet står de som mästare. I finalen var det efter seger mot Dalarna som distriktet gick segrande.

En match där motståndarna hade mycket tid i offensiv zon och skapade flera heta chanser. Varje gång var däremot Amanda Persson i vägen. Målvakten som har varit så bra hela turneringen.

– Hon är faktor X för oss såklart. Julia Karlberg gör första målet idag och avgör i kvarten, men Amanda är på något sätt vår MVP som ser till att vi håller tätt bakåt. Helt galet, säger deras tränare Toni Hietala om sin målvakts insats.

Efter slutsignalen var det också glada miner på de norrbottniska spelarna.

– Riktigt kul, speciellt att få göra det med dem här. Jag tycker att vi är väldigt sammansvetsade och spelar som vi ska.

Hur högt rankar du det här?

– Riktigt rolig, det är det bästa hittills.

Amanda Persson spelar med killar i Luleå

I slutspelet fick Amanda Persson 35 skott mot sig och släppte noll mål. Det mot de regerande mästarna Värmland och mot ett Dalarna som slog ut både Stockholm och Göteborg.

– Hon har fan räddat oss flera gånger. Hon är grym. En riktig jävla mur där bak, säger Kerstin Lundqvist.

Amanda, vad säger du om din egen turnering?

– Jo men det är bra. Sen får jag mycket hjälp av utespelarna som stoppar mycket frilägen och blockerar skott.

Även hemma i Luleå går målvakten starkt. Till vardags spelar hon i Luleås U16-lag med killarna i region-serien.

Där blir det mycket träning och matcher mot bra motstånd.

Hur skulle du beskriva dig själv som målvakt?

– Jag skulle säga att det är att jag aldrig ger upp. Sen har jag bra skridskoåkning och bra spelförståelse.

Nu väntar en bussresa hem till Norrbotten med "riktigt jävla hög musik."