Vinner TV-pucken - efter historisk final

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Norrbotten vinner TV-pucken för första gången på flicksidan efter finalseger mot Dalarna.

Norrbottningarna fick en smakstart när en av turneringens bästa spelare, Julia Karlberg, gav laget ledningen redan efter tre minuters spel. 1-0 stod sig sedan perioden ut.

I den andra perioden fick Norrbotten en ny smakstart när Wilhelmina Juntto ökade på ledningen till 2-0.

Norrbotten vinner TV-pucken

Dalarna jobbade hårt för att reducera och spräcka nollan på tureneringens bästa målvakt Amanda Persson, men förgäves. Persson höll ännu en nolla och spikade därmed igen i hela slutspelet för Norrbotten.

Norrbotten tar därmed en historisk seger i TV-pucken.

-- De har överbevisat mig, jag trodde inte att de skulle gå till final. När de började vinna i slutspelet så såg man verkligen karaktären i det här laget. Defensivt skickligt med en målvakt som är något utöver det vanliga. Sedan har de sina spjutspetsar offensivt som har levererat, säger Maria Rooth i SVT.

Dalarna - Norrbotten 0-2 (0-1, 0-1)

Dalarna: -

Norrbotten: Julia Karlberg, Wilhelmina Juntto