TV-pucken 2026: Jonas Anderssons All Star-lag

Jonas Andersson har tagit ut sitt All Star-lag i TV-pucken 2026. Foto: Bildbyrån

Tre spelare i finalen finns representerade i Jonas Andersson All Star-lag, men även back som åkte ut redan i kvartsfinal.

-- Jag tycker det har varit ganska enkelt att utse årets lag.

-- Alla som har sett de här sändningarna, det behövs ingen närmare presentation, säger han om forwardstrion Viktor Sjölander, Liam Klarén och Gustav Grundström

Jonas Anderssons All Star-lag

Målvakt:

Emil Eklund (Västmanland)

Backar:

Arvid Norlén (Uppland)

Lucas Ågfalck (Stockholm)

Forwards:

Viktor Sjölander (Stockholm)

Liam Karlén (Skåne)

Gustav Grundström (Västmanland)



