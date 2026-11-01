TV-pucken

TV-pucken 2026: Jonas Anderssons All Star-lag

Publicerad 01 november 2026 16:04
Andreas Larsson
Andreas Larsson
Redaktör
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I samband med finalen på pojksidan har Jonas Andersson plockat ut de sex spelare som stuckit ut mest i turneringen.

Jonas Andersson har tagit ut sitt All Star-lag i TV-pucken 2026. Foto: Bildbyrån
Jonas Andersson har tagit ut sitt All Star-lag i TV-pucken 2026. Foto: Bildbyrån

Tre spelare i finalen finns representerade i Jonas Andersson All Star-lag, men även back som åkte ut redan i kvartsfinal. 

-- Jag tycker det har varit ganska enkelt att utse årets lag. 

-- Alla som har sett de här sändningarna, det behövs ingen närmare presentation, säger han om forwardstrion Viktor Sjölander, Liam Klarén och Gustav Grundström

Jonas Anderssons All Star-lag 

Målvakt:
Emil Eklund (Västmanland)

Backar:
Arvid Norlén (Uppland)
Lucas Ågfalck (Stockholm)

Forwards:
Viktor Sjölander (Stockholm)
Liam Karlén (Skåne)
Gustav Grundström (Västmanland)