TV-pucken 2026: Jonas Anderssons All Star-lag

Tre spelare i finalen finns representerade i Jonas Andersson All Star-lag, men även back som åkte ut redan i kvartsfinal.
-- Jag tycker det har varit ganska enkelt att utse årets lag.
-- Alla som har sett de här sändningarna, det behövs ingen närmare presentation, säger han om forwardstrion Viktor Sjölander, Liam Klarén och Gustav Grundström
Jonas Anderssons All Star-lag
Målvakt:
Emil Eklund (Västmanland)
Backar:
Arvid Norlén (Uppland)
Lucas Ågfalck (Stockholm)
Forwards:
Viktor Sjölander (Stockholm)
Liam Karlén (Skåne)
Gustav Grundström (Västmanland)