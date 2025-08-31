Östergötland: Kommentarer om ALLA spelare

Hockeysverige.se storsatsar återigen inför TV-pucken! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från huvudtränarna om ALLA spelare.

I dag har det blivit dags för Östergötland.

Östergötland är ett av de mindre distrikten. Då och då kliver de dock fram och utmanar de stora distrikten och tar sig långt i TV-pucken. 08:orna var de senaste som tog sig till slutspel och då blev det en fjärdeplats.

Nu drömmer en ny upplaga av Östergötland om en plats till slutspelet i Kalmar. Där distrikt som Göteborg, Småland, Blekinge, Skåne och Västergötland står i vägen.

– Vi är ett litet distrikt med knappt 60 spelare i årskullen men vi är på inget sätt slagna på förhand, säger huvudtränaren Daniel Åsberg.

Tillsammans med huvudtränare Daniel Åsberg går Hockeysverige.se igenom Östergötlands lag i TV-pucken 2025 – spelare för spelare.

