Dalarna: ”Kommer inte han med i landslaget blir jag mållös”

Hockeysverige.se storsatsar återigen inför TV-pucken! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från huvudtränarna om ALLA spelare.

Nu har det blivit dags för Dalarna.

Är en stor talang – även i golf: ”Har 0,14 i handikapp”

Han sticker ut: ”Det är längesen jag såg en sån här back”

Yrvädret en att hålla koll på: ”Han är överallt och han tacklas”

”Har ett SHL-skott när han väl får till det”

Dalarna är som vanligt ett av lagen att hålla koll på i den västra gruppen. Masarna gör upp om en plats i slutspelet i en grupp som allt som oftast är väldigt, väldigt jämn. I år pekas Gästrikland och Värmland ut som de två främsta utmanarna. Samtidigt ska Örebro, Västmanland och Hälsingland inte räknas bort.

Förra året blev det en kvartsfinal för Dalarna. Nu går de för ett nytt slutspel och nya medaljer i TV-pucken.

– Nyckelmatchen för oss är första matchen mot Värmland. Det är på bortaplan och de har pressen på sig, säger Anders Eriksson.

Tillsammans med huvudtränare Anders Eriksson går Hockeysverige.se igenom Dalarnas lag i TV-pucken 2025 – spelare för spelare.

Missa ingenting – här publiceras samtliga texter om TV-puckslagen.