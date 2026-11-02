Ratar pappas gamla matcher: ”Gillar Lindberg och McDavid”

Theodor Hermansson har tagit nästa steg i sin hockeyresa.

Foto: Simon Eld och Bildbyrån.

SKYTTISHALLEN (HOCKEYSVERIGE.SE)

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Daniel Hermansson tog hela SHL med storm när han i fjol säkrade Skellefteå AIK:s SM-guld under sitt första år som huvudtränare i högstaligan. Men det var mer än det där hyllade arbetet som 44-åringen tog med sig från Mora.

Under TV-puckshelgen presenterade sig Theodor Hermansson, född 2011, för den stora publiken.

– Jag tycker det har gått ganska bra ändå. Lite upp och ner, men jag tycker ändå att vi har haft en ganska hög nivå. Sen spelar vi som kedja och lag väldigt bra och hittar varandra, säger Skellefteå-talangen till hockeysverige.se.

Västerbotten 4–6-föll mot Skåne i sin kvartsfinal efter en tung start, men bakom upphämtningen låg i mångt och mycket den där förstakedjan med Theodor Hermansson, Milton Westermark och Harald Sundström

– Han är en skicklig center som har bra spelsinne och på att få ner puckarna, hyllar Westermark sin lagkamrat.

– Ja, jag tycker vi har väldigt bra kemi. Vi är alltid i attack, lirar pucken, jobbar hårt så då blir det bra, svarar Hermansson.

Theodor, hur enkelt är det att spela med Milton?

– Det är väldigt enkelt. Man behöver inte göra så mycket, han är så bra på att hålla i pucken och passa.

Milton Westermark och Theodor Hermansson.

Foto: Simon Eld.

SHL:s bästa tränare vid middagsbordet

Hemma i Skellefteå har Theodor Hermansson också redan börjat ta för sig ordentligt i U18-laget, och snittar hela 2,5 poäng per match i U16.

Till sin hjälp har han också lyxen av SHL:s bästa tränare vid middagsbordet. Utmärkelsen fick pappa Daniel efter 2025/26-säsongen.

– Han påverkar väldigt mycket. Han har lärt mig väldigt mycket av vad jag kan, så det är kul att han stöttar också, säger Theodor.

Hur mycket frågar du honom om saker?

– Lite grann. Han frågar mig också ibland, men ja det är ganska mycket ändå.

Och hur mycket lyssnar du?

– Jag lyssnar på det han säger. Jag hoppas på att han lyssnar på vad jag säger också.

Hermanssons idoler: Lindberg, McDavid och Kutjerov

Daniel Hermansson var själv en stor talang, uttagen i flera juniorlandslag, och till slut över 200 SHL-matcher på sitt CV , men bland Theodors idoler finns snarare NHL-stjärnor och nuvarande stjärnor i Skellefteå.

– Jag gillar Oscar Lindberg, Connor McDavid och Nikita Kucherov, säger 15-åringen.

Har du kikat något på farsans gamla matcher också?

– Nej, jag har inte sett så många videor på honom, men något klipp har man sett.

Theodor Hermansson avslutade TV-pucken med en assist i en 5–2-seger mot Värmland och säkrade därmed femteplatsen åt Västerbotten. NU är det tillbaka till vardagen, men målen de är fortsatt höga.

– Jag vill fortsätta träna hårt, göra det bra i Skellefteå, ta oss till och vinna SM, och sen bara bli bättre hela tiden, avslutar han.