Södermanland – kommentarer om ALLA spelare

Den kompletta guiden till TV-pucken hittar du på Hockeysverige.se! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från tränarna om ALLA spelare. Idag, på flicksidan: Södermanland.

Nystart efter finalförlusten: ”Bara en som var med förra året”

Tvingas spela med tunn trupp: ”Det blir att åka av”

Spelarna att hålla koll på: ”Kommer leverera bra passningar”

10, 23 och 29. Det var poängen Ebba Hesselvall producerade under sina tre år i TV-pucken för att kliva upp på historiska nivåer i turneringen (tredje mest på flicksidan). Ändå slutade äventyret snopet då Västergötland tog hem fjolårets final med 4–3. Nu, samtidigt som stortalangen gör sig redo för SDHL-debut, börjar Södermanland om i jakten på revansch.



– Det är bara en spelare i den här truppen som var med förra året, så det blir som en nystart med nya årgångar nu, säger huvudtränaren Sarah Åberg.



I grupp B, som spelas i Stockholm, ställs Södermanland mot Stockholm, Uppland, Östergötland/Gotland och SIF-laget.



Tillsammans med Sarah Åberg går hockeysverige.se igenom truppen – spelare för spelare.



