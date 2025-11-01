Småland är klara för final i TV-pucken för andra året i rad.

De vinner en dramatisk semifinal mot Stockholm Syd med 2-1 efter straffar.

– Det är jävligt skönt. Det är bra att visa att ”Syd-hockeyn” är den bästa, säger hjälten Hannes Merkle-Rohdin till Hockeysverige.se.

Se intervjun med Hannes Merkle-Rohdin i videospelaren ovan!

Småland vinner semifinalen mot Stockholm Syd efter jättedrama. Foto: SVT/Skärmdump

Två av de stora förhandsfavoriterna i TV-pucken, Stockholm Syd och Småland, ställdes mot varandra i den andra semifinalen på pojksidan. Vinnaren skulle få möta Skåne i morgondagens final.

Det blev en häftig match mellan två starka lag, men det skulle dröja väldigt länge innan det första målet kom. Första perioden blev mållös men i den andra var det Stockholm Syd som tog ledningen. Vincent Sörlin stod för en fin prestation och droppar bak pucken till Tiel Lindqvist som prickskjuter in 1-0 bakom Smålands målvakt Hannes Merkle-Rohdin. Efter målet började Småland jaga för att få in en kvittering.

Med drygt tre minuter kvar att spela lyckades Småland också få in 1-1-pucken bakom William Skantz i Stockholms mål. Det var Smålands toppspelare som klev fram och ordnade kvitteringen. Isak Alvudd spelade in till Olle Sandberg som sköt direkt ett skott som gick in i målet. Stockholm Syd fick spela ett sent powerplay då Småland drog på sig en utvisning för sex utespelare på isen. Det blev inga fler mål under ordinarie tid utan det väntade förlängning i semifinalen.

Småland vinner efter straffläggning

Stockholm Syd fick inleda övertiden i powerplay men Småland höll tätt i boxplay tack vare flera vassa räddningar av Hannes Merkle-Rohdin. Båda lagen skapade sedan heta chanser att avgöra, men 1-1 stod sig och därmed skulle det krävas straffläggning för att kora en vinnare. Där stod Merkle-Rohdin återigen på huvudet och räddar alla Stockholm Syds tre straffar. Samtidigt gjorde Isak Alvudd mål för Småland, vilket blev avgörande.

Hemmalaget Småland går alltså vidare till final i TV-pucken för andra året i rad. Där kommer de att ställas mot Skåne i morgon, Stockholm Syd får å sin sida möta Stockholm Nord i bronsmatchen.

Stockholm Syd – Småland 1–2 SO (0-0,1-1,0-0,0-1)

Stockholm Syd: Tiel Lindqvist.

Småland: Olle Sandberg, Isak Alvudd (straffläggning).

