Skåne är klara för final i TV-pucken för första gången sedan 2017.

De vinner med 1-0 i semifinalen mot Stockholm Nord för att säkra sin plats i finalen.

Skåne vinner semifinalen mot Stockholm Nord. Foto: SVT/Skärmdump

Under lördagseftermiddagen släpptes pucken för den första semifinalen i TV-pucken för pojkar. Stockholm Nord hade tagit sig vidare efter hela 8-0 mot Norrbotten i torsdagens kvartsfinal, medan Skåne vann med 3-1 mot Värmland för att avancera till semifinal.

Det blev en tajt och tät match mellan Stockholm Nord och Skåne där de båda målvakterna, Oscar Rapp i Stockholm och Jovan Perisic i Skåne, båda fick huvudroller. Skåningarna kunde ta en tidig ledning i matchen när de fick spela powerplay. Poängkungen Casper Scherstén spelade över till Simon Wilsell som skickade in 1-0 till Skåne efter drygt fyra minuters spel.

Därefter uteblev dock målen. Trots flera chanser för båda lagen stod sig 0-1 och målvakterna för vardera lag höll tätt. Mot slutet av matchen ökade Stockholm Nord tempot och började pressade ner mot Perisic i Skåne-målet i jakten på en kvittering. Stockholmarna tog över matchbilden helt under matchens slutminuter och Skåne försvarade sin ledning tappert.

Skåne hyllas stort: ”Gör allting rätt”

Skåne lyckades hålla fast vid sin 1-0-ledning för att även vinna matchen. Simon Wilsells fullträff blev matchens enda mål för att skicka Skåne till final. Efteråt hyllas de av SVT-experten Jonas Andersson.

– Jag kommer inte ihåg när jag senast såg en sådan här insats från ett lag. Kanske Norrbotten, 07:orna, som stod för en riktigt bra laginsats när de vann. Skåne gör exakt allting rätt så här långt. Skåne har gjort en heroisk insats defensivt, säger Andersson.

Vinsten innebär att Skåne går vidare till final i TV-pucken för första gången sedan 2017. För Stockholm Nord väntar i stället en bronsmatch under morgondagen.

Stockholm Nord – Skåne 0–1 (0-1,0-0)

Stockholm Nord: –

Skåne: Simon Wilsell.

Source: TV-PUCKEN Scoring Leaders @ Elite Prospects