Dag två av TV-pucken bäddar för en riktigt spännande söndag. I väst är det fyra lag inom två poäng, i norr och syd vankas ödesmöten.

Här är det hetaste från lördagen.

Småland har som väntat varit starka i TV-puckens kvalspel.

Foto: Sara Damne / Bildbyrån.

Poängshow i väst

Den västra gruppen är precis som många tippade på förhand: Otroligt jämn.

Dalarna vann över Värmland i går – för att sedan bli överkörda av Örebro under lördagen. Samma Örebro som i sin tur sedan blev överkörda mot Gästrikland. Det bäddar för en extremt spännande söndag där Gästrikland just nu leder på sju poäng. Samtidigt som Dalarna ligger fyra på fem poäng.

Under morgondagen kommer samtliga fyra lag att mötas i inbördes matcher. Där Gästrikland har både Värmland och Dalarna kvar att möta.

Det fortsätter också att vara poängexplosion kring några av spelarna i den här gruppen.

Lucas Roynezon följde upp sin åttapoängs-premiär med att göra 3+2 mot Dalarna. Totalt har han nu gjort 15 poäng på tre matcher. Samtidigt klev Gästriklands Leon Roos fram med först fyra mål mot Hälsingland för att sedan göra 3+2 mot Örebro. Totalt ligger han nu på tolv poäng.

Vem tar pole position i Stockholm?

Inte helt förvånande har Stockholmslagen gått på knock i den östra serien. Känslan är nu att det ska mycket till för att inte syd och nord är etta och tvåa i den här gruppen. Båda ligger på nio poäng, fyra poäng före trean Södermanland.

Det ska dock sägas att Södermanland och Stockholm syd möts under morgondagen. En sista livhank för Södermanland att haka på slutspelsracet.

Poängmässigt är det Joakim Dahl (syd), Filip Leijonhielm (nord) och Emil Thörn (Södermanland) som har stuckit ut i gruppen med respektive åtta, sju och sex poäng.

Drama i norr

Norrbotten har gått som tåget hittills men har både Västerbotten och Medelpad kvar under morgonen. Just nu får de däremot anses vara favoriter i den här gruppen. Tio gjorde mål framåt och ett insläppt på tre matcher vittnar om ett mycket stabilt lag.

Om andraplatsen är däremot draman stor. Ångermanland och Medelpad ligger på sex poäng samtidigt som Västerbotten har fem poäng. Gruppen avslutas också med en, på förhand, mycket intressant match mellan Västerbotten och Ångermanland.

Norrbottens Gustav Pettersson och Alexander Esko Kenttä leder gruppens poängliga på fem poäng vardera. Gruppen har också tre målvakter som sticker ut rent statistiskt i Harry Fjellström (Norrbotten), Anton Jonsson (Ångermanland) och Marcus Asplund (SIF-laget).

Upplagt för spänning i syd

Storfavoriten Småland har motsvarat alla förväntningar hittills och leder gruppen på nio poäng med den förkrossande målskillnaden 23-1. Där bakom ligger Skåne, Västergötland och Göteborg alla på sex poäng.

Där Skåne också möter både Västergötland och Göteborg under morgondagen. Upplagt för en rejält spännande avslutning, med andra ord.

Offensivt sett är det Casper Scherstén i Skåne som har varit mest framstående. Forwarden stod under dagen för nio poäng på sina två matcher.