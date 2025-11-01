Podd: ”Isens bästa spelare”

Dag tre av TV-pucken gav oss fyra finallag där det är upplagt för drama på både pojk- och flicksidan.

I ett avsnitt av ”Framtidens stjärnor” pratar Simon Eld, Martin Jansson och Eliteprospects Sebastian Orre.

Det blev stort drama i båda kill-semifinalerna där till slut Skåne och Småland tog sig vidare. Båda matcherna slutade med uddamålsseger samtidigt som det krävdes straffar för att skilja Småland och Stockholm Syd åt.

Samtidigt var det flera målvakter som stack ut. Inte minst Skånes Jovan Perisic som stod på huvudet och höll nollan för sitt Skåne.

– Om vi börjar med den senaste matchen så tycker jag att Isak Alvudd stack ut som isens bästa spelare. Sättet han drev Småland och tog tillbaka dem i matchen med en helt otrolig passning till Olle Sandberg som kvitterade… Om vi ska börja där så tycker jag att Alvudd stack ut, säger Sebastian Orre.

